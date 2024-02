„Számunkra, Magyarország és Európa számára a NATO-szövetség jelenti a garanciát, a biztonságot Putyinnal és más agresszorokkal szemben. De ehhez egységet kell mutatnunk. Orbán Viktor ezzel játszott másfél éven keresztül, miközben pár száz kilométerre tőlünk már háború dúl.

Érthetetlen, miért húzta a magyar kormány egy évig és hét hónapig Svédország NATO-tagságának jóváhagyását. Volt, hogy a svéd közszolgálati tévé egy rövidfilmjét sérelmezték (ami nyilván a katonai szövetségünkkel egyenlő fontosságú ügy), volt, hogy a frakció megosztottságát próbálták elhitetni az ügyben, és egyéb mondvacsnált kifogásokat emeltek, de mindvégig nem volt világos, mi is a konkrét problémájuk – vagy mit akarnak elérni. Főleg, hogy saját maguknak is ellentmondva, megvárták, hogy Törökország is megelőzzön minket, és utolsók maradjunk a sorban.

Így aztán nem tudjuk, mi változott, amikor több mint másfél év után hirtelen jóváhagyták a csatlakozási kérelmet. A Gripenek? Orbán megpróbálta kizsarolni a korrupció miatt befagyasztott EU-s pénzeket, majd feladta? Már Fidesz-barátabb a svéd közszolgálati tévé? Vagy Putyin kérését teljesítette Orbán, ami mára tarthatatlanná vált? Természetesen a svéd NATO-csatlakozás jóváhagyása pozitív fejlemény, de ezt másfél éve kellett volna megtenni. Mert most nagyon úgy tűnik, hogy a magyar kormány ok nélkül gyengítette hónapokig a katonai szövetséget, aminek hazánk is a tagja.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd