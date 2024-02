Lepedofilozták a PestiSrácok stábját a tüntetésen

Dobrev Klára a gyermeki szemek csillogásáról értekezett a színpadon, miközben kollégái a PestiSrácok.hu stábját pedofilozták. Ezt jelenti a gyermekvédelem a DK-nak, akik az influenszertüntetés hullámait meglovagolva felvonultatták a teljes pártszervezetet a Kossuth térre. Így már az ezer főt is elérték a „fideszes pedofilhálózat” miatt aggódók – számolt be az esti tüntetésről a Pesti Srácok.

A portál emlékeztet:

mindeközben arról már hallgatnak, hogy a gyermekvédelmi törvényt annak idején nem szavazták meg.

Mindenki pedofil, aki fideszes, Orbán, takarodj – ezek a legfontosabb gyermekvédelmi javaslatok a DK részéről, amely vasárnap délután a Kossuth térre hívta össze pártszervezetét és megmaradt szimpatizánsait – összegezte a portál. Mint írják: „Minőségi demagógia biztosítása végett Dobrev Klára nyitotta a felszólalók sorát, aki a gyermekeik szemeinek csillogásáról és az ártatlan gyermekek védelméről értekezett. Önmagában ezzel még nem lenne probléma, az azonban kimaradt az érzelmes beszédből, hogy éppen az ő pártja az egyik, amelyik nem szavazta meg a gyermekvédelmi törvényt. Annak módosításáról pedig elmondta: nem érdemes megváltoztatni, mert a helyzet csak akkor változik meg, ha megbukik az Orbán-kormány.”

Dobrev szerint szörnyekkel küzdenek, de csak úgy tudnak nyerni, ha Orbán megbukik.

„Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy a DK-nak a gyermekvédelem is csak egy újabb politikai agenda, amelynek mentén az EP- és önkormányzati választásokra próbálnak szavazókat szerezni” – véli a portál.Ezt Dobrev később be is vallotta, amikor a tüntetőket arra kérte, hogy a kegyelmi ügy miatti felháborodást alakítsák át cselekvéssé a választási kampányban.

A Pesti Srácok kifejti: Dobrev elmondása szerint Orbán puccsra készül a köztársaságielnök-választással, az azonban nem derült ki, hogy vajon kit puccsolna meg.