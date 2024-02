Deutsch Tamás elmagyarázta, hogy miért „álltunk félre” Brüsszel útjából

Az elmúlt időszak szégyenteljes megnyilatkozásai is csak azt bizonyítják, hogy Brüsszel továbbra is „teljes háborús lázban ég” – kommentálta az EU csúcson született döntéseket Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője az MTI-hez csütörtökön eljuttatott videónyilatkozatában. A brüsszeli bürokraták észérvekkel meggyőzhetetlennek bizonyultak,

ezért az volt a józan magyar döntés, hogy félreállunk az útjukból

– közölte a politikus.

„Nekünk, magyaroknak igazunk lesz”

Deutsch Tamás szerint a brüsszeli vezetők és bürokraták elvakultan menetelnek a háborúba. Mindent elsodornak, mindent le akarnak tarolni, ami az útjukba kerül. Ugyanakkor a magyar kormánynak a nemzeti konzultációban is elsöprő többséggel megerősített álláspontja változatlan.

Továbbra is a béke pártján állunk, fegyvert nem küldünk, a háborúban részt nem veszünk”

– fogalmazott. Hiszünk ugyanakkor abban, ahogy az illegális migráció ügyében, a háború kapcsán is ki fog derülni: nekünk, magyaroknak igazunk lesz. „Tudjuk ugyanis, hogy az európai emberek hatalmas többsége is végre békét akar” – tette hozzá. Ahhoz viszont, hogy meg lehessen állítani a háborúpártiak „erőszakos menetelését”, Brüsszelben is változásra van szükség.

