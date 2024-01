Uniós források: oldások és kötések Brüsszelben

Kacsoh Dániel és Szalai Laura írása a Mandiner hetilapban.

„A kormány megígérte a 32 százalékos tanári béremelést, és most el akarja venni” – dühöngött némi káromkodással megspékelve az Egységes Diákfront nevű szervezet egyik aktivistája a január 13-ára a Belügyminisztérium elé meghirdetett tüntetést beharangozó videóban. A kifakadás apropója, hogy Gulyás Gergely kancellária­miniszter egy év végi interjúban jelezte: ahhoz, hogy a következő évekre meghirdetett program első, idei eleme megvalósulhasson, még szükség van egy levélre az Európai Bizottságtól. Egész pontosan az uniós források egy részét feloldó, így a tanári béremelést is lehetővé tevő döntés írásba foglalására. Ez végül az idézett, utóbb tévesnek bizonyuló nyilatkozat és a néhány száz fő részvételével megtartott demonstráció között be is futott a kormányhoz.

A kohéziós pénzek feloldására hirtelen nagyot erősödött a forint az euróhoz képest”

„Így áll ma a bizalmi szint az Európai Bizottság és a magyar kormány között: írásbeli garanciákat kérünk egymástól” – fogalmazott ennek kapcsán a Mandiner Reakció podcastben Navracsics Tibor területfejlesztésért és uniós forrásokért felelős miniszter. A tárcavezetőt annak apropóján invitáltuk, hogy decemberben végre jó hírek is érkeztek Brüsszelből a Magyarországnak járó zárolt uniós források részleges feloldásáról, ami mind a kohéziós programokat, mind a helyreállítási alapot érinti; az előbbi tétel 10,2 milliárd eurót tesz ki, utóbbi 380 milliárd forintnyi hitelt jelent.