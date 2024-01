Nemcsak a HírtTV-t, az ATV-t is megkárosította Vig Mór cége

Ebből tehát kiderül, hogy Víg cége, a Sunstrike Hungary Kft. szerződéses kapcsolatban állt a Lánchíd felújítójával, az A-HÍD Zrt-vel.

Maga az építőcég ismerte ezt el a Pesti Srácoknak, majd az ATV-nek is. A PS-nek reagálva a Vig Mór-féle céggel való kapcsolatukról azt közölték „nem kivitelezésre vonatkozó és nem kivitelezéshez kapcsolódó” szerződés volt.

Azt azonban nem árulták el, hogy pontosan milyen jellegű együttműködés zajlott köztük, valamint a számlagyárral lebukott ügyvéd cége között.

Amennyiben beigazolódik, hogy összesen 1,4 milliárd forint mozgott a két cég között, nehezen képzelhető el – bár nem is zárható ki -, hogy valamiféle reklámgyártás, vagy éppen médiavásárlási szándék állhatott e mögött, jegyzi meg a portál.

Vig Mór ugyanis egy üzleti tárgyaláson azt mondta a Sunstrike-ról: médiavásárlással foglalkozó reklámügynökség, tv- és rádióreklámokat gyárt.

Az atv.hu úgy értesült: a gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-HÍD Zrt-től a pénzek a Sunstrike Kft-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számláról.

A 2023. februárjában indult nyomozás során az adóhatóság a csatorna értesülése szerint azt is vizsgálja, hogy érkeztek-e utalások Vig ügyvédi letéti számlájára azt követően, hogy az ügyvédet a Kúria jogerősen 2022. januárjában bűncselekmény elkövetése miatt eltiltotta az ügyvédi hivatás gyakorlásától és ezt követően a Budapesti Ügyvédi Kamara törölte a kamarai nyilvántartásból.

Az atv.hu az ügyben a NAV-hoz és a Fővárosi Főügyészséghez fordult, de megkérdezte a Lánchíd-projekt kivitelezőjét is. Az A-Hídtól ez a válasz érkezett:

„Az A-Híd Zrt.-nek nem kivitelezésre vonatkozó és nem kivitelezéshez kapcsolódó szerződése volt az eljárás alatt álló céggel, az nem kapcsolódott közbeszerzésen elnyert projekthez, így értelemszerűen a Lánchíd felújításához sem.

A szerződések teljesítését az A-Híd Zrt. felé igazolták, a kiállított számlák ellenértéke kizárólag az eljárás alatt álló cég számlájára került utalásra.

Külső cégek gazdálkodására, kapcsolatrendszerére és egyéb működésére a teljesítésen túl az A-Híd Zrt-nek semmilyen rálátása és ráhatása nincs.

Adatszolgáltatóként a hatósági eljárás egyéb részleteit (okát, résztvevőit, helyszíneit stb.) nem ismerjük, de mi is megdöbbenve olvassuk az arról szóló sajtóhíreket, így azt is, hogy a hatósági eljárással érintett cég az ATV-vel beszállítói kapcsolatban állva az ATV-nek is kárt okozott.

Hangsúlyozzuk, hogy az A-Híd Zrt. nem alanya a hatósági eljárásnak, csak a külső cégekkel kapcsolatos adatokat szolgáltatott a NAV felé. Az A-Híd Zrt., mint minden nagyvállalat, több ezer külső céggel állt, illetve áll kapcsolatban, és nem ez az első eset, hogy a hatóságok információkat kértek tőlünk. Ahogyan az eddigiekben, ebben az esetben is maradéktalanul eleget tettünk az adatszolgáltatási kötelezettségeinknek, a jogszabályokat mindenben betartva működünk, és természetesen a későbbiekben is együttműködünk a hatósággal.”



Discalimer: A Sunstrike Hungary Kft. beszállítóként az ATV-nek is kárt okozott egy, a Sunstrike által leszállítani vállalt sorozat gyártása során végrehajtott szerződésszegéssel. Az ATV emiatt felszámolási eljárást kezdeményezett a Sunstrike-kal szemben és további információk rendelkezésre állása esetén egyéb jogi lépések megtételére is sor kerülhet az ügyben.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László