Magyar Péter újévi előre hozott választási ötletére reagált a szemkilövőhegyi habzóborász. (Mint ismert, az ifjú gatyadizájner arról értekezett, hogy neki és a Tisza Pártnak nincs több ideje, hozzák előre a választás napját a lehető legkorábbra, hogy ne fecséreljen el az ország több időt feleslegesen.) Noha Gyurcsány Ferenc korábban még azt magyarázta, hogy a magyarságra leselkedő slamasztikából csakis és kizárólag ő és felekezete tudná kirángatni az országot, a leépült ember most már arról beszélt, hogy amennyiben le akarják váltani az Orbán-kormányt, akkor azt nem egyetlen pártnak, jelesül a szűk emberke Tisza Pártjának kell végrehajtania, hanem »minden magyar hazafinak közösen«. A hazafiak között pedig ő, Gyurcsány Ferenc is ott van, sőt vele kezdődik a névsor. Feri kihagyhatatlan. (»Cefreferkónak nagyon beakadt ez a hazafias duma – magyarázza egy kommentelő. – Most éppen forradalmárrá itta magát, a képernyőn is jól átjött.«)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP