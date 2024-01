Kies romok és elhagyatott kőfalak: elfeledett viharsarki kastélyok nyomában

Sokakat vonzanak az elhagyatott várak, kastélyok, villák vagy kúriák. A közösségi médiában a különböző Urbex-oldalak az ez irányú érdeklődést igyekeznek kielégíteni fényképes, videós tartalmaikkal és részletes leírásaikkal. De vannak, akik továbbmennek, s programokat szerveznek ezekre a szellemjárta helyekre.

A Csongrád-Csanád és a Békés vármegyei térség is tele van pusztulásnak indult, de még ebben az állapotukban is szemet gyönyörködtető, sokszor műemlék számba menő épületekkel, amelyek dacolnak az idővel. Most ezek közül mutatunk be néhányat.

***

Gerla központjában várja megmentőjét a Wenckheim-kastély

Nemrég országos publicitást kapott a Békéscsaba és Doboz között elterülő, közigazgatásilag Békéscsabához tartozó Gerla község központjában található Wenckheim-kastély, melynek építésére Wenckheim Károly gróf 1854-ben kérte fel a család építészét, Ybl Miklóst. Az épület megtervezésére, 6 év alatt, 1860-ra ekészült el. Károly gróf építkezést fia,gróf Wenckheim Géza folytatta, ugyancsak Ybl tervei alapján. A kastély a kor szellemének és stílusirányzatának megfelelõen eklektikus stílusban, barokk elemeket felhasználva készült el – olvasható a gerlai iskola oldalán.

A 37 szobás kastély közepén kapott helyett a kápolna, amelyet Ybl romantikus oromfallal zárt le, csúcsán pedig nyitott harangláb található. A kápolnához egy folyosóról lehet bejutni. A folyosóra való feljutás 6 fokú faragott, vörös márványból készített lépcsőn lehetséges. Az épület falai vastagok, mai mértékkel mérve masszívak, mondhatni robosztusak. A falak tömör téglából készültek, a tetőt pedig égetett cseréppel fedték. A csapadékvíz elvezetése rézcsatornán történt, mely körbefutott az egész épületen.

A kastélyt igényes kialakítású franciakert vette egykor körül. Azonban e épület és park 1944 utáni sorsa igen szomorú:

először a lakosság, majd a szovjetek rabolták ki, ráadásul a Vörös Hadsereg katonái fel is gyújtották.

A rombolás tovább folytatódott, amikor a magyar kommunista államhatalom szakmunkásképző iskolát, postahivatalt, illetve az épület egyik sarokrészében körzeti megbízotti irodát alakíttatott ki.

Az 1990-től lakatlan, 2003-tól műemléknek számító kastély rövidebbik szárnya, a grófi lakrész teljesen beomlott, főfalainak egy része pedig összedőlt. A kastély 2010 óta életveszélyes. Kastélyparkját a helyiek tartják karban, a Gerlai Wenckheim Társaság pedig fennállása óta mintegy 50 millió forintnyi értéket mentett ki az épületből. Az ingatlanra már több érdeklődő volt, de mindegyikről hamar kiderült, hogy nem a műemlék megmentésében, hanem csak a kastélypark beépítésében voltak érdekeltek – derült ki a beol.hu egyik korábbi cikkéből.