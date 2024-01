Kampányfinanszírozási botrány: Márki-Zay ismét elszólta magát, indulhat a magyarázkodás a baloldalon (Videó)

Korányi a Telex érdeklődésére válaszolva kijelentette, „ez nem pártpolitikai vagy kampánytámogatás” volt és „ezért nem is tudhatott róla Ungár Péter, valamint a többi ellenzéki politikus. Az A4D egy olyan információs, edukációs, kultúraváltoztató kampányt támogatott, amely kiáll az euroatlanti értékrend, a jogállamiság és a demokrácia mellett”. A Magyar Nemzet cikkében felidézte az is, hogy Korányi Dávid 2022 végén egy angol nyelvű közleményben is visszautasította a pártok támogatásának vádját: „mi soha nem adtunk pénzt politikai pártoknak vagy jelöltek kampányára”.