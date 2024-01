Az új békepap a melegkapcsolatokat álkrisztusian megszentelgető lelkipásztor. De nem Magyarországon!

Székely püspök kilenc helyen konkrétan utal a Szentírásra. Szóba hozza a heteroszexuális paráznaságot is, amiből kibonthatja magának, aki akarja:

az semmivel sem kevésbé problematikus a teremtési rend, a nemiséggel és családdal kapcsolatban kinyilvánított isteni szándék szempontjából, mint a homoszexuális életforma.

A szombathelyi megyéspüspök nem egyszer – nagyon bölcsen –, magából a Hittani Dikasztérium nyilatkozatából idéz pozitív elemeket, hogy a vatikáni dokumentum azokkal ellentétes központi szándékát semlegesítse. Például hogy tilos erkölcsileg igazolni azt, ami nem egyezik Isten akaratával. Végül előkerül Székelynél is a megbánhatatlan, valódi útmutatás: „Ezért – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntésének megfelelően – felszólítom a lelkipásztorokat, hogy a Szombathelyi Egyházmegyében ne végezzék az azonosnemű párok megáldását.

Fogadjuk az azonosneműek iránt vonzalmat érző testvéreinket is nagy szeretettel és tisztelettel, de ne igazoljuk a helytelen életdöntésüket,

hanem segítsük őket a Krisztus evangéliuma szerinti élet útján. Ezzel leszünk az ő igazi, hiteles pásztoraik és testvéreik.”

Nagyon becsülni, sőt dédelgetni kell a hazai katolikus egyházvezetés szóban forgó megnyilvánulásait. Félő, hogy az idős, elődeinél jóval liberálisabb pápa lebomolhatatlan „karácsonyi ajándékkal” lepte meg a világ katolikusságát és közvetve minden keresztényt. Bár korábban kiközösítéssel fenyegette a nemzetközi meleglobbival átjárhatóságot mutató német püspöki kart, most viszont – az ő hátralévő életében visszacsinálhatatlanul –

a vatikáni tanítóhivatalon keresztül tulajdonképpen felbátorította, támadhatatlanná tette az olyan egyháztesteket, melyek egy ideje – hm – illetlen dolgokra gerjednek…

A jelen pápa és szűk köre kifejlesztett – igaz, nem tévedhetetlenségi, azaz ex cathedra szinten – egy eddig ismeretlen, trükknek tűnő áldásfajtát. Ez, amennyiben használatba kerül, biztosan kihat a mi viszonylag konzervatívnak számító, de a nyugati civilizációs tendenciáktól nem mentes társadalmunkra is, vele együtt a fogyatkozó lélekszámú magyarság életesélyére. Ahogy imént üdvözöltem – a pásztori reflexek egy pillanatra működésbe léptek a papíron katolikus vallási többségű országunkban. Ami nem tetszik: sajnos ezután azonnal beállt a csönd is.

A csöndben pedig fölkísért egy furcsa többszólamúság. Teszem azt, a Magyar Katolikus Egyház félhivatalos orgánumában, a Magyar Kuríron a Vigília jelenlegi főszerkesztője mentegeti a menthetetlent.

Ilyen mondatkígyókkal bénítaná a vallásos olvasók értelmességét: „Míg az áldás teológiájában azelőtt egyértelműnek számított a megáldott valóság helyessége, a Hittani Dikasztérium továbbfűzött áldásteológiája már nem feltételez szerves összefüggést a nem liturgikus (!) áldások és a megáldott kapcsolatok objektív helyessége között.”

Önök értik? Akkor mondom én egyszerűbben: az áldásfogalom eltérítésével ettől fogva kaphatnak lelkészi áldást homoszexuális párok is, még ha az egyház tanításában egyelőre benne maradt is, hogy a homoszexuális életforma bűn. Csak azt kell csinálni, hogy a modernista irgalmaskodástól áthatott pap megspórolva liturgikus formaságokat, valahol – egy zarándoklaton, de akár csak egy utcán – szolgáltasson privát áldást egy homoszexuális párnak. De lehet-e bárhol is magánáldás egy papé?

Világos, hogy az ilyen áldásért bejelentkező pár ezt kapcsolatuk egyházi helyesléseként, sőt szakralizálásaként fogja értelmezni,

ahogy a társadalom is. Az sem kétséges, hogy a mostani speciális áldási rendelkezés csak egy lépcsőfok. Inkább előbb mint utóbb fölsírnak majd egyházon kívüli és belüli meleglobbisták, miért csak kertek alatt áldják meg a papok meleg párokat, miért rekesztik ki őket még mindig, hadd vihessék szerelmük megpecsételését végre a templomba is. És a fölsírás kórusa célba érhet.

Milyen jó volna mindezért, ha az együttes nyilatkozat és Székely János levele után más magyar püspökök is egyenként közreadnának saját hatáskörben hasonló útmutatást a normalitás jegyében, a Biblia félreérthetetlen szellemében! (És egyébként a homoszexuális úton járó emberek lelki javára, akiket éppúgy forró szeretettel hív magához a Megváltó, mint másokat.)

A külön-külön megyéspüspöki megszólalások jelentenének még hathatósabb védelmet az ilyen furcsa vágányátállításokkal szemben,

hiszen a püspökök szuverén egyházmegyei hatóköre a mérvadó a lelkipásztori gyakorlat terén.

A katolikus térfélen folyamatosan történő kiállások jó kölcsönhatásokat kelthetnének a hazai protestánsok világában is. Merthogy ők is présben vannak: valaha pont nagy nyugati protestáns egyházakban kezdődött el ez az egyház- és kereszténységátalakító kísérlet. A 87 éves argentin pápa és földije, az új hittani prefektus a szexuális kisebbségeknek tett extra gesztussal be akarja hozni a lemaradást, rácáfolva, hogy a katolikus egyház malmai lassan őrölnek.