Tölgyessy a Partizánban: Lényegesen nagyobb lett Orbán Viktor nemzetközi mozgástere

Mára szélsőségessé vált a politikai versengés hazánkban, egy Grand-kanyonnyi méretű hasadék húzódik meg a két politikai térfél között, s elképzelhető, hogy még tovább fog romlani a helyzet; ugyanekkor ez nem csak magyar „betegség”, a nyugati demokráciákban világszerte hasonló tendenciák figyelhetők meg – mondta a Partizánban Tölgyessy Péter.

Az alkotmányjogász szerint nálunk a kormányváltás felér egy rendszerváltással, minden politikus szeretne minél tovább hatalmon lenni, mert hisz a saját sikerében; és a siker egyik nyitja az, hogy kiélezi a konfliktusokat, ezt pedig Orbán Viktor hihetetlen tehetséggel felismerte.

Az egykori SZDSZ-es, majd fideszes politikus úgy véli, tavaly ilyenkor arra lehetett számítani, hogy a 2023-as év az elmúlt időszak legnehezebb éve lesz. Ehhez képest rengeteg probléma megoldódott, ilyen például, hogy sokkal kisebb lett az infláció – bár még mindig magasabb, mint az uniós átlag, és az alacsonyabb státuszú családok továbbra is nagy bajban vannak. Az utolsó negyedévben beindult a gazdasági növekedés, s minimálisan a reálbér is elkezdett emelkedni. Emellett

lényegesen nagyobb lett Orbán Viktor nemzetközi mozgástere, amit jelez az, hogy Magyarország megkapott 10,2 milliárd eurót az uniós forrásokból.

A nemzetközi helyzet megváltozásának érzékeltetésére érdekes kitérőt tett Tölgyessy: azt mondta, tavaly ilyenkor még 35 százalék esélyt adott volna annak, hogy Donald Trump nyeri a 2024-es amerikai elnökválasztást, most inkább 55 százalékot.

S bár nem lehet hátradőlni – hiszen a problémák jelentős része még nem oldódott meg –, a következő évek kilátásai kifejezetten jók a miniszterelnök számára, aki komoly reményeket fűzhet a jövendő pozíciójához – állítja az alkotmányjogász. Majd azzal folytatta, hogy hosszú évek óta vallja, az Orbán-rendszer sorsa nem a magyar politikai erőtérben fog eldőlni. S bár rendelkezik némi képzelőerővel, nincs benne a gondolkodásában, hogy a létező ellenzék valaha könnyedén legyőzi a Fideszt.

Tölgyessy úgy véli: Orbán azzal, hogy hevesen ellenezte Ukrajna felvételét az EU-ba, megvétózta a háborúban álló ország pénzügyi támogatását, nagyon kockázatos akcióba kezdett. Ezzel szerinte

az lehetett a magyar miniszterelnök célja, hogy jövő júniusban, a választások idején az legyen benne az emberek fejében, hogy ő nagyon nem ért egyet az EU Ukrajna-politikájával.

Orbán ugyanis abból indul ki, hogy Ukrajna vesztésre áll a háborúban, ami könnyen be is következhet. Ha pedig győznek az oroszok, akkor követeléseket fogalmaznak meg Ukrajnával szemben, a NATO-tagság megtiltása mellett még azt is kiköthetik, hogy az Unióba se lépjen be.

A volt politikus szerint most hasonló a helyzet, mint a menekültkérdésben. Orbán 2015-ben elkötelezte magát amellett, hogy Magyarországon ne legyenek menekültek, és

néhány évvel később a Die Presse is beismerte, a magyar miniszterelnöknek igaza volt,

s lehet, hogy a háborúügyben is neki lesz igaza.

Tölgyessy úgy véli, Orbán nem Putyinra, nem a kínaiakra tesz – bár velük és mindenkivel üzletel –, hanem Donald Trump visszatérésére játszik, hozzá igazodik, ami legtisztábban az arab-izraeli konfliktusban képviselt állásfoglalásában mutatkozik meg. Kína és Oroszország ugyanis arabbarát politikát folytat, Magyarország viszont egyértelműen Izrael pártján van.

Tölgyessy szerint Orbánnak megváltozott a Nyugathoz való viszonya. Korábban az alkonyáról beszélt, ahonnan ki kell „menteni” Magyarországot, de az év eleje óta pedig a Nyugat megmentőjeként lép fel. A Die Weltnek is azt mondta, ő nem a Nyugat fekete báránya, hanem az első fecskéje, és őt fogják majd követni – emlékeztetett az alkotmányjogász. Nagyjából az a teóriája a miniszterelnöknek, hogy ami hazánkban igaz, miért ne lehetne igaz a Nyugat egészére, többek között az, hogy a hagyományos politikai oldalak eltűnnek, megsemmisülnek – mint nálunk az MSZP és az SZDSZ –, a jövő politikája pedig az lesz, amit ő képvisel.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube