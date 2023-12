Hószállingózás, szitálás – a hétvégén is marad a télies idő!

Továbbra is borult, párás téli idő várható a következő napokban – olvadható a koponyeg.hu előrejelzésében. Pénteken több helyen is lehet hószállingózás, szitálás. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt -1 és +4 fok között alakul.

A hétvégén sem számíthatunk kellemesebb időre, a ködös idő végi ki fog tartani, szombaton reggel akár -6 és +1 fok körüli értékeket mérhetünk. Ugyanúgy vasárnap is csak

éppenhogy fagypont felé fog emelkedni a nappali hőmérséklet,

+1, +2 foknál nem lesz melegebb, de a hóval borított területeken több fokkal hidegebb lehet az idő.

Vasárnap továbbá csapadékra is lehet számítani az ország északi felén havazás, havas eső, déli felén havas eső, eső lesz a jellemző. Főleg hajnalban és este néhol ónos eső is lehet és ködfoltok is képződnek.