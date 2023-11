Toroczkai is nekiment Azahriahnak (VIDEÓ)

A minap mi is beszámoltunk arról, hogy Azahriah egy tütüben látható férfit ábrázoló plakátot fotózott le Párizsban, amelyet meg is osztott Instagram történetében, a következő szöveggel:„Kedves Mi Hazánk Mozgalom! Ezt a plakátot láttam Párizsban és szó szerint befostam, annyira lesokkolt, hogy ilyen felháborító plakát létezik. (…) Köszönöm nektek, hogy otthon ilyen nem fordulhat elő.” A bejegyzéssel feltehetően arra reagált, hogy Dúró Dóra nemrég felszólalt a Nemzeti Múzeumban látható Sajtófotó kiállítás ellen, amiért LMBTQ-fotók is bemutatásra kerültek.

Most Toroczkai László a Mi Hazánk elnöke válaszolt a fiatal énekes heccelésére egy rövid TikTok videóban. Azért ezt a platformot választotta, mert – mint mondta – Instagramon nem tudott válaszolni, ugyanis annak ellenére, hogy jogerősen is pert nyert a Meta ellen, az törvénysértő módon nem állítja vissza a profilját. A videó legelején hamar fel is ajánlotta, hogy tegeződjenek, majd rátért a lényegre.

Toroczkai nem hiszi, hogy a gyerekek attól lesznek boldogabbak, hogy az említett plakátokat látják.

A videóban azt is elmondta, hogy már akkor ismerte Azahriaht, amikor még Paul Street néven youtuberkedett. Úgy látja az esettel kapcsolatban, hogy a média csak a szenzációt hajhássza, és elhallgatja, mind dolgozik igazából a Mi Hazánk (egy olyan világon, ahol a gyerekek boldogan nőnek fel).