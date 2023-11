Ráállították Pityke őrmestert Kern Andrásra

Lapunk az eset körülményei miatt nem egyszer számolt be arról, hogy Kern András színművész több alkalommal is a tilosban parkolt a Margit körút sarkán, a járdán, egy pékség előtt. Most ezt elégelhette meg egy járókelő.

0036mark néven jegyzett ismeretlen művész Facebook-oldalán osztott meg egy képet, amelyen Pityke őrmester látható, éppen a nevezetes parkolóhely melletti hirdetőoszlopon. Ezt fűzte a bejegyzéséhez:

„Pitykét szolgálatba helyeztem, arra az esetre, ha a magyar hangja beugrana a pékségbe.”

