Olimpikon vitorlázó: Büszke lennék rá, ha Magyarországon valósulhatna meg egy olimpia

Írta: Ötvös Kinga Viktória

Hogyan került kapcsolatba a vitorlázással? Mivel telnek a napjai élsportolóként?

Általános iskolában kezdtem vitorlázni a testvéreimmel együtt Tihanyban. Édesapám íratott be minket egy vitorlás szakkörre az ottani hajós egyletbe. Most mindennap van edzésem. Amikor itthon vagyok Magyarországon, akkor kondiban edzek és biciklizem, ilyenkor lazábbak a napjaim. Ha külföldön vagyok, akkor reggel erőnléti edzésem van, majd kis pihenőt követően dél körül megyünk vízre, ahol 2-3 órát töltünk, ezt megbeszélés követi. A napnak 6-7 körül van vége, másnap pedig minden újra kezdődik.

Augusztusi sikere a hágai vitorlázó-világbajnokságon kiemelkedik az összes eddig megszerzett cím közül, ezzel az első magyar női vitorlázó lett, aki vb-címet szerzett olimpiai hajóosztályban. Hogyan éle meg ezt?

Hihetetlen érzés, mert ez egy olyan eredmény, amit mindenki üldöz. Számos sportoló van, akiben megvan a potenciál, hogy világbajnokságot nyerjen, de ez egy rendkívül nehéz dolog, amire meg kell érnie egy vitorlázónak.

Ha sikeres szeretnél lenni ebben a sportban, rengeteg tapasztalatot kell gyűjtened az évek során.

Az idősebb versenyzők ilyen szempontból előnyben vannak. Reménykedtem, hogy a korosztályos után egy nap a felnőtt mezőnyben leszek világbajnok, de most, hogy tényleg eljött ez a pillanat, hirtelen ért.

Esélyesnek tartotta magát erre?

Régóta tudom, hogy képes vagyok rá, és körülöttem is sokan mondták. Hágában az egész versenyen az első háromban voltam, ott volt rajtam a nyomás, hogy vezető pozícióban vagyok. Büszke vagyok arra, hogy higgadt, jó döntéseket tudtam hozni az éremfutamban, ahol nagyon közel voltak a pontjaink a versenytársaimmal.

Győzelmével olimpiai kvótát is szerzett. Hogyan kell elképzelni az utat Párizsig? Milyen versenyek következnek, hogyan épül fel a felkészülési időszak?

Októberben kezdődött a felkészülés a 2024-es világbajnokságra, ami januárban lesz Argentínában. Lesznek még világkupáink, amit minden évben megrendeznek, ezek közül Mallorcán és Franciaországban indulok el.

Májustól Marseilles a fókusz, ott fogunk készülni az olimpiáig.

Marseilles-t már ismeri, ott szerezte az első világkupa érmet 2018-ban, valamint edzőtáboron is részt vett már a helyszínen. Mit vár az olimpián?

Nagyon szeretem a helyszínt és azt érzem, hogy talán kicsit jobban értem, mint a többiek. Van ott egy elég gyakori, ugyanakkor trükkös szélirány, amiben magabiztosabbnak érzem magam az ellenfeleimnél. Ráadásul gyönyörű az ottani öbölben vitorlázni, a part is természetközeli. Sokkal jobban otthon tudom érezni magamat, mint a rioi vagy a tokiói olimpián, idegen, nem európai környezetben.

Rio, Tokio, Párizs… El tudja képzelni az olimpiai nagyvárosok sorában Budapestet?

Persze! Pont mostanában, az atlétikai világbajnokság idején gondolkodtam azon, hogy már minden megvan a városban, ami egy olimpia megrendezéséhez kell. Nagyon büszke lennék, ha itt, Magyarországon valósulhatna meg egy olimpia, és testközelből láthatnák a rajongók, ahogyan a világ legjobbjai versenyeznek.

Milyen feltételeknek kell megfelelnie egy pályának ahhoz, hogy olimpiai hajóosztályok indulni tudjanak rajta? Hogy áll Magyarország e tekintetben?

Vitorlázás szempontjából ez kicsit nehéz.

A probléma a Balatonnal az, hogy bár a vízterület elég nagy, a szél kiszámíthatatlan.

Nyáron a Balatonon akár kéthetes időintervallumot is kifoghatunk, amikor nincs szerencsénk a széllel. Korábban szó volt róla, hogy egy budapesti olimpia esetén levinnék Horvátországba a vitorlás versenyeket. Azt gondolom, a szervezők biztosan megtalálnák a legjobb megoldást.

A szervezőkről szólva: több interjúban hivatkozott arra, hogy nehézségként éli meg a magára hagyatottságot a szakmai háttértámogatás szempontjából.

A nagy vitorlázó nemzeteknél a versenytársaim már egész fiatalon bekerülhetnek az ifjúsági válogatottba, így biztosított számukra edző. Emellett kapnak támogatást erőnléti edzőtől, sportpszichológustól és dietetikustól. Ha bekerülnek a felnőtt válogatottba, ez már mind profi szinten működik, ezekhez az emberekhez folyamatos és közvetlen hozzáférésük van. Itthon a szövetség részéről nincs egy ilyen rendszer. Magyarországon ez az egyik dolog, ami hiányzik: az ifjúsági versenyzők felkarolása, segítése a további fejlődésben, hogy egy nap el tudjanak kezdeni egy olimpiai programot.

Kikre számíthat az olimpára való készülés során?

Úgy indultam neki az olimpiai ciklusnak, hogy ha valakivel együtt dolgozom, akkor azzal is fogom befejezni. Nem egészen így történt, de most olyan szakemberek vannak körülöttem, akikben megbízom. Ők nem magyarok, a vitorlásedzőmön, Enricón keresztül ismertem meg őket, aki olasz. Vele 2022. elején kezdtem el együtt dolgozni. 2019 ősze óta küzdök egy deréksérüléssel, jópár szakembernél, orvosnál jártam, de nem javult az állapotom, és a csapatmunka sem működött jól velük. Az edzőm azt javasolta, más szakemberekkel dolgozzunk együtt. Orvost, gyógytornászt és erőnléti edzőt keresett, hiszen a sérülés miatt ők kiemelkedően fontosak. Remek csapat alakult ki. Emellett ott van a sportpszichológusom, Goschi Gabriella, és a dietetikusom, Takácsy Lilla, valamint édesanyám is mindennapi szinten besegít.

Mi a legfontosabb a szakemberek kiválasztásakor?

Lényeges számomra, hogy a velem dolgozó emberekkel jó legyen a kapcsolat, a kommunikáció, és érdekeljük egymást. Amikor egy ilyen „projekten” dolgozol – mert ez tulajdonképpen egy projekt, hogy nyerjünk olimpiát –, fontos, hogy bárki, aki körülvesz és akivel együtt dolgozol, ugyanúgy érez-e, mint te, vagy egyszerűen munkaként tekint rá. Ahhoz, hogy a világon a legjobb legyek, az kell, hogy ezek az emberek is ugyanannyira szeressék a sikert és a sportot, mint én. Én mindent beleadok.

Együttműködésben az MCC Média Iskolával

Nyitókép: Peter Hurley