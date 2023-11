„Megkönnyebült sóhaj hagyta el minden magyarok ajkait. Pár napja sikeresen végetért a Fidesz XXX. kongresszusa. Természetesen újraválasztották Orbán Viktort, még ő sem volt meglepődve, hiszen szavai szerint menet közben nem cserélünk lovat, ha még van benne szufla. Maradhat alelnöki székén (listázó) Kubatov, (pacalos) Németh Szilárd és (kupakos) Kósa. A kormányzó párt intellektuális elitje. Imponáló.

A szuflabajnoki címet a pártelnök előzékenyen kiterjesztette a teljes kormányra. Ők a »nindzsakormány« nevet kapták. »Mi úgy tervezzük, hogy a bevetés után nem mi, hanem az ellenség marad a földön, mi pedig épen és egészségesen visszatérünk a bázisra.« Szerintem néha kicsit elmehetnének szabadságra, hogy ők is, mi is pihenhessünk, de ha nem, hát nem. Hiába, nehéz sorsú ország vagyunk, most meg még ezek a nindzsák is. Én speciel jobb szeretném, ha egy miniszter értene a szakterületéhez, és szép békésen intézgetné mindnyájunk javára az ügyeket.

Persze a nindzsák is szakemberek a maguk módján. Vesztemre kigugliztam, pontosan milyen harcművészetben jártasak. Nem tudom, merjem-e idézni (kész politikai becsületsértésnek tűnik), de ha ez van írva, hát ez van írva. Eszerint a nindzsa »a szamurájokkal ellentétben a sötétség és lopakodás mestere, aki inkább a ravaszságban és gyilkosságban jártas«.

Pláne, hogy a lopakodást először lopkodásnak olvastam.

Lehet, hogy a miniszterelnök is megnézte a definíciót, mert a bonyolultabb hasonlatokat nem értő pórnép számára még egyszerűbben körülírta a ravaszság erényét: kormányára a »gógyi és vagányság« jellemző.”

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton