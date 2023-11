„Felhévizy nem igazán ért az ökölvíváshoz, ettől függetlenül szereti nézni. Ha magyarok küzdek a ringben egy-egy világversenyen le sem tudja venni a tekintetét a képernyőről. Nem tartozik abba a jól meghatározható táborba, amely magánügynek tekinti, hogy mely ország fiainak szurkol a nemzetközi megméretéseken.

Mint ismert, a válogatott sikere ismét megmutatta, hogy kik azok, aki önös politikai érdekből vagy csupán elvakult gyűlölettől vezérelve még a saját hazájuk válogatottjának sem képesek tiszta szívből szurkolni. Ennek meglesz az ára, a magyar emberek pontosan beárazzák majd ezeket az embereket. De visszakanyarodva az ökölvíváshoz: az RTL-en vasárnap esténként, a hírek szerint elég jó nézettséget produkálva, immár hetek óta megy a Sztárbox című műsor, ahol különböző hírességek mérik össze a tudásukat a ringben. Mivel Félix nem ért a bokszhoz, ezért nem is szeretne abban a vitában állást foglalni, hogy a show-műsorban látható mérkőzéseknek van-e sportértéke, vagy sem. Ezt majd a hozzáértők eldöntik, azonban az a laikus szemlélőnek is nyilvánvaló, hogy a gigantikus hosszúságúra nyújtott műsor legérdekesebb része mindig a három bokszmeccs, mert bizony a töltelék show-elemek nagyon gyengécskére, mondhatni dögunalmasra sikerülnek.

Az emberek gyarlóságára épített az RTL, és azt használta ki ezzel a műsorral, hogy szeretjük látni, ahogy bevisznek egy-egy jól irányzott jobbhorgot, mondjuk a beképzelt Nagy Ervinnek, vagy éppen egy-egy balegyenest Curtisnek és Kabát Petinek, hogy valóban lilában lássák a világot. Körülbelül erről szól ez a műsor. Se többről, se kevesebbről.

Van azonban a Sztárboxnak egy olyan irritáló szereplője, aki szerint ez a műsor sokkal több annál, mint amit mi látunk, ő pedig nem más, mint Molnár Áron, azaz NoÁr. A színész és nem mellékesen véresszájú baloldali aktivista elengedhetetlen késztetést érzett arra, hogy beleszóljon két műsorbeli versenyzőtársa, Istenes Bence műsorvezető és Rácz Jenő sztárséf internetes vitájába. Természetesen a szavaiban most is jelen volt a burkolt kormánykritika:

»Egy olyan rendszerben élünk, ahol semmi mással nem találkozunk pártpolitikai narratívaként, mint hogy ellenségképet gyártanak nekünk. Rádióban, tévében, plakátokon, social médiában. Nekünk, közszereplőknek kötelességünk ezt ellensúlyozni. […] A Sztárbox pont arra jó, hogy a sport szeretetéről, az egyenlőségről, a küzdelemről és a tiszteletről kommunikáljunk. Heccelni ér, beszólni ér, de legitimizálni az agressziót és a kirekesztést tilos!«

– Nagyon szép szavak ezek, de ne dőljünk be, ennek az ócska ripacskodásnak. Hiszen sok minden eszünkbe jut, ha NoÁr megszólalásait, kirohanásait, lázító szövegeit hallgatjuk, de a szeretet, az egyenlőség és a tisztelet az egész biztosan nem. Arról pedig, hogy ez a műsor az alázatról és a tiszteletről szól, elfelejtették értesíteni a Fluor Tomi nevű celebet, aki azt rikácsolta a műsorban : Mindent megb…szunk! NoÁR pedig stílszerűen a győzelmét a szélsőbaloldali Iványi Gáboréknak ajánlotta, akik a NAV szerint hárommilliárd forintnyi járulékot nem fizettek be a dolgozóik után. Így megy ez a baloldalon! Azonban úgymond bort inni és közben vizet prédikálni, ahogy azt NoÁr most is tette, nem kifizetődő dolog. Mert ha elveszíti valaki a hitelét az emberek szemében, akkor bizony padlóra kerül és még csak nem is kell hozzá ringbe szállnia – gondolta magában Felhévizy, majd kikereste önmaga megnyugtatására az évszázad ökölvívó-mérkőzéséről készült felvételt, amikor is 1971. március 8-án a Madison Square Gardenben először csapott össze Joe Frazier és Muhammad Ali.”