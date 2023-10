„Kiderült: Újpesten tartanának találkozót a nemzetközi szélsőjobboldaliak, mert azt hiszik, hogy Magyarországon ezt megtehetik. Egy újpesti rendezvényhelyszínt szúrtak ki maguknak, hogy ott bulizzanak az Európa több országából érkező zenekarok koncertjén. Jönnének a bakancsaikkal, a bomber dzsekijükkel, a gót betűs felirataikkal. És már nemcsak a náci eszméket, hanem a putyinizmust is dicsőítik. Mondjuk nagy különbség nincs a kettő között.

Amint tudomást szereztem a dologról AZONNAL felhívtam a tervezett helyszín üzemeltetőjét. Nem írom le, hogy melyik helyszínről van szó, könnyen lehet, hogy őket is behúzták a csőbe, és nem is tudták, hogy kiket engednének be. Rafkósak a nácik, sosem verik előre nagy dobra, hogy miért bérelnének ki egy termet vagy egy kerthelyiséget.A helyszín üzemeltetőjének világossá tettem: a városunkban senki nem adhat teret ilyen rendezvénynek. Minden létező önkormányzati eszközzel megakadályozzuk a bakancsos hordák megjelenését!

Ezen kívül beszéltem Hajdú Károly József rendőr ezredes úrral, kerületünk rendőrkapitányával. Abban maradtunk, hogy közösen teszünk meg mindent annak érdekében, hogy a nácik ne csak Újpestet, de az egész várost messzire elkerüljék!”