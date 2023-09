Ukránpárti neonácik gyülekeznek októberben Sopronban, holokauszttagadóról emlékeznek meg

Izgalmas nap virrad Sopronra 2023. október 6-án: a tervek szerint egész Európa neonácijai odasereglenek majd, hogy megüljék az „I. Gerd Honsik Európa-kongresszust”.

Honsik az osztrák szélsőjobboldali mozgalom egyik vezéralakja volt, és élete főműve az volt, hogy a gázkamrákban meggyilkolt zsidók történetét hazugságként állítsa be.

Erről szólt többek között „Hitler felmentése? 37 meg nem hallgatott tanú a gázkamrákkal szemben” c. könyve, illetve Halt (Állj) c. folyóirata is. Honsik élete utolsó két évét Sopronban élte le, ott érte a halál 2018. április 7-én, ezért akarnak a magyar-osztrák határvárosban megemlékezni róla a neonácik. Holokauszttagadásért többször is börtönre ítélték.

Bár az osztrák Der Standard azt írja, hogy Magyarország „Magyarország biztonságos kikötőt jelent a számukra”, a rendezvényt feltehetőleg nem egyeztették a magyar hatóságokkal.

Ezt akarják a neonácik

Az Infokanal Deutschösterreich (Német-ausztriai információs csatorna) Telegram-fiók által megosztott hirdetmény szerint a neonácik október 6-án érkeznének meg Sopronba, majd 7-én különböző előadásokon vennének részt „európai egység, Európa szabadságharca a múltban, illetve nemzeti mozgalom és annak megszületése” témában. Elutazásukra október 8-án kerülne sor. Aki a teljes programon részt kíván venni, annak a költségekbe 25 euróval kell beszállnia.

A találkozón részvételét ígérte a Der III. Weg (A harmadik út) nevű német neonáci párt, a Svédországban székelő, de Norvégiában, Dániában és Izlandon is működő, Finnországban pedig betiltott Északi Ellenállási Mozgalom, valamint a több ezres tagsággal rendelkező olasz CasaPound neofasiszta mozgalom.

Az osztrák és az olasz neonácik együttműködése izgalmas átrendeződésre mutat rá az európai szélsőjobboldali szcénában: az osztrák és az olasz szélsőségesek korábban képtelenek lettek volna együttműködni, hiszen az osztrák nácik nem ismerik el a németajkú Dél-Tirolt Olaszország részeként, s az 1960-as években fegyvert is fogtak a régió „szabadságának” kivívásáért. Most azonban az orosz-ukrán háború mintha összehozta volna őket: míg az olasz szélsőjobboldal másik nagy formációja, a Forza Nuova Oroszország pártjára állt,

a CasaPound és a németajkú területek nácijai – talán az Azov légió iránt érzett szimpátiájuktól nem függetlenül – Ukrajnát támogatják.

Támadnak a szélsőségesek

Nem ez a neonáci találkozó az első szélsőséges akció idén Magyarországon: mint arra a Mandiner olvasói emlékezhetnek, idén februárban a XI. kerületben támadtak rá egy férfira német antifák. A feltételezett elkövetők egy része azóta már letartóztatásban van, és a bíróság augusztusi döntése értelmében ott is maradnak.