„Elolvastam Dobrev Klára hosszú interjúját a 24.hu-n. Nem tudom, miért mondják őt tehetséges politikusnak. Semmi valószínűségét nem látom annak, hogy Dobrev a DK saját szektáján túl bárkit is be tudna vonzani. Az őszinteség ilyen fokú hiányával, a politikai kimódoltság ilyen fokú túltengésével nem lehet politikai sikert elérni. Dobrev Klára talán nem vesz el a DK támogatásából, de nem is tesz hozzá semmit.”

Nyitókép: Facebook