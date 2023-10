„Nagy lépés ez az igazság felé: annak kimondása, ha virágnyelven is, hogy a legtöbb tudományterületen nincsenek meg a feltételei annak, hogy egy még oly kiváló magyar tudós idehaza Nobel-díjra érdemes eredményt produkálhasson. (...)

Kormányunk mindenesetre jókora feladvány előtt áll: úgy kell most politikai haszonra váltani Karikó Katalin diadalát, hogy közben elegánsan, szinte észrevétlenül zárójelbe kerüljenek az előzmények Szputnyikkal, Sinopharmmal, a rendre az mRNS-oltás ellen beszélő Káslerrel, meg a doktor Gődényen és más kalandorokon keresztül a jobboldali nyájba csábítani próbált oltás- és racionalitás-ellenes szavazóblokkal. A kettős beszéd ezen a ponton nem folytatható: vagy a Nobel-díj is a világ-összeesküvés része – és akkor nincs minek örülni –, vagy a magyarok történelmi sikere, ahogyan a miniszterelnök szokta mondani hasonló esetekben – de akkor a valóság akár be is nyújthatja a számlát a közelmúlt tévedéseiért.

Itt az idő: a nap, amikor visszamenőleg is mindenki Pfizert és/vagy Modernát kapott, íme elérkezett.”

Nyitókép: MTI / Mohai Balázs