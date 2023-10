„Nem állítom, hogy jól döntöttünk, amikor némi habozás után úgy határoztunk, hogy mégiscsak illik tételesen cáfolni itt, a magyar sportrajongók kedvenc felületén az Élet és Irodalomban a közelmúltban megjelent Muszbek Mihály-interjú legmeredekebb állításait és megfogalmazásait, ahelyett, hogy elnéző mosollyal legyintenénk egyet, de azért tartjuk az előbbit a kisebbik rossznak, mert túl sokan méltatták vagy vitatták szűkebb körben, kisebb fórumokon

ezt a csúsztatásoktól hemzsegő publikációt ahhoz, hogy az ott megjelent agyrémek csak úgy a levegőben maradjanak.

Kezdjük mindjárt a címmel, előrebocsátva, hogy az interjúalany zsigeri megnyilvánulásain túl lehetetlen elmenni a szerző, a szerkesztők tájékozatlansága (hogy erősebb kifejezést ne használjunk) mellett is. »Miért üresek a labdarúgó-stadionok lelátói?« – az »És«-nek ezzel a címmel sikerült kihoznia az interjút, éppen azokban a napokban, amikor nem egészen három óra alatt fogy­tak el a jegyek a magyar–szerb Eb-selejtezőre a 67 ezres Puskás Arénába, amelyet az érdeklődők duplán vagy triplán is megtöltöttek volna. Majd pedig egy teljesen öncélú felcsútozással és »falulakózással« indít a bevezető, amelynek több részletét kénytelen vagyok szó szerint idézni, annyira abszurd.

A konkrétan valótlanságot állító cím után idézett, az egész interjút hitelesíteni hivatott adat sem stimmel:

bár az interjúban később szerepel, hogy a mélypont a 2500-as meccsenkénti átlag volt, s ahhoz képest bizony már az itt említett 3500-as szám is 50 százalékos javulás, valójában, az őszi idény eddigi NB I-es meccseit tekintve 4500-hoz közelít az átlagnézőszám, ami pedig 80 százalékos javulást jelent. Az természetesen nem szerepel az anyagban, hogy a magyar csapatok eddigi tíz idei itthon játszott nemzetközi kupameccsén az átlag csaknem 16 ezer néző, amiben benne vannak nemcsak a Ferencváros, de a Debrecen, a Kecskemét és a Zalaegerszeg mérkőzései is. És az FTC sorozatának még nincsen vége, további két telt házas, húszezres hazai mérkőzés most borítékolható, igaz, hogy Muszbek egy korábbi Facebook-bejegyzésében már összegezte és »csalódásnak« nevezte a magyar futballklubok idei európai kupaszereplését (az FTC azóta veretlen, és szerzett 26 gólt, többet, mint magyar csapat UEFA-sorozatban valaha, és négy mérkőzést még biztosan játszik az Ekl-ben).”

