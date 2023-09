Tóta W. Árpád nekiment Kötter Tamásnak: „És ehhez képest te vagy a kuruc, ugye. Te szellemi sírkő, te”

Tóta W. Árpád a HVG újságírója Facebook-on reagált Kötter Tamás Horn Gábornak címzett szavaira.

„Nehézbúvárkodás következik, a fekete mélységbe megyünk, furcsa, vak és puhatestű lények közé” – kezdte bejegyzését az újságíró.

Megafon, labanckártya

„Itt ez az ember, aki azért kapja a fizetését, hogy hazaárulózzon másokat. Könnyű munka, teljesen hülyék is végezhetik, mint a példánk mutatja. Mindig az a hazaáruló, aki nem fideszes. Ehhez nem kell ész, műveltség, tájékozottság, és hát nincs is. Use it or lose it”.

Kötter is gyakran megfogalmazza véleményét a Megafon keretein belül, így Tóta W. úgy általában a jobboldali véleményformálókról is ejtett néhány szót:

„Van verseny a mélyben, a Megafonnál is, mert sok ilyen bokazokni próbál így megélni,

ott van például az a kívül-belül simafejű, az olyan tökéletesen sötét, hogy nemcsak elveszi a reflektorfényt, de kioltja. Szóval cifrázni kéne, és

Tomimanó most úgy oldotta meg, hogy elővette a labanckártyát.

„Hazaáruló kurucok”

„Horn Gábor az idézett írásában azt állítja: nem hazaárulás külföldi kormányok segítségét igénybe venni rendszerváltáshoz. Na, hát pont ezt gondolták a labancok – állapítja meg a küszöbmajom, büszkén, hogy kivágta a magas cét. Foglalkozása: magyar. OKJ-s papírja van róla.”

„És ehhez képest te vagy a kuruc, ugye. Te szellemi sírkő, te” – írta Tóta W.

Az újságíró állítása szerint közismert, hogy annak idején a „kurucok külföldi segítségért kuncsorogtak”. Úgy látja, hogy „erről tudni úgyszólván hazafias kötelesség, de különösen kínos elfelejteni, ha amúgy hivatásból méricskéled mások magyarságát”.

„Ha van triviális példa a külföldi segítséggel politizáló és harcoló magyarokra, azok a kurucok”

– hangsúlyozza Tóta W. Árpád.

„És ha van jó példa arra, hol nemzet süllyed el, az ez. Amikor a buta söpredék lóbálja a magyarmétert, a hazája történetéről semmit se tud, nem is érdekli,

ő hivatalból hazafi, kinevezték, kifizették, példát mutat: így kell magyarnak lenni”

– véli az újságíró.

„Vérszomjasan és ostobán, kitagadva a nemzetből a nála tehetségesebbeket. Azokat, akik tudják, kik voltak a kurucok” – olvasható a bejegyzés végén.

Nyitókép: Fotó: Youtube-képernyőfotó