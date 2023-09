Reichert János: Akik ott voltak Kötcsén, azok kiírták magukat az értelmiségből, akármekkora tudományos múlt van mögöttük

A Kötöttfogás legújabb adásában Pörzse Sándor műsorvezetése mellett Balogh Gábor és Dévényi István újságírók, Konok Péter történész és Reichert János fejtették meg a közéletet terhelő, szerintük legfontosabb kérdéseket.

A műsor elején

Reichert János az Orbán Viktor által a Fidesz-KDNP-frakcióülésen elmondott beszéddel kapcsolatban úgy fogalmazott, úgy érzi magát, mint 1943-ban,

amikor csak a valóság nem zavarta a mélyen tisztelt kormányerőket. Konok Péter is erősen nyitotta a beszélgetést, azt a kérdést tette fel, hogy vajon a jobboldaliak egymás között is azokat az „ordenáré baromságokat ismételgetik”, amelyekről a nyilvánosságban beszélnek. „Nyilvánvalóan vannak a Fideszben komplett idióták, most például Kósa Lajosra gondolok, de a nagy része csak idiótának van maszkírozva” – fogalmazott. Konok Péter szerint a kocsmában cizelláltabban beszélnek az emberek, mint Orbán Viktor.

A médiahelyzetre rátérve Balogh Gábor elmondta, úgy látja, az elmúlt pár évben javult a helyzet a helyi nyilvánosságban, azonban még mindig vészjósló. Szerinte a jövőben az a tendencia fog kirajzolódni, hogy a Fidesz a legkisebb helyi vidéki ellenzéki lapokat is azzal fogják megvádolni, hogy guruló dollárok állnak mögöttük.

Balogh Gábor ezt követően az ellenzékre rátérve elmondta: „Látok egy olyan ellenzéki nyilvánosságot, ahol beszélnek időnként a magyar valóság problémáiról is, de az esetek többségében belegabalyodnak a Fidesz világmagyarázatába”. Hozzátette:

Az ellenzéknek nincs igazi világmagyarázata.”

A kérdést Konok Péter úgy ítéli meg, hogy az ellenzék és a NER kiegészítik egymást világmagyarázatok terén.

Reichert János ezt követően elmondta, hogy az ellenzéki sajtó nagyot fogott Kötcsén, mivel a bemenők meginterjúvolásából kiderült, hogy „ezek az emberek egy vallásnak a hívei, vagy más szóval egy szektának az elkötelezettjei, és teljesen mindegy, hogy Orbán Viktor mit mond, mert úgy is úgy van, ahogy Orbán Viktor mondja”. Hozzátette:

Akik ott voltak Kötcsén, azok kiírták magukat az értelmiségből, akármekkora tudományos múlt van mögöttük.”

