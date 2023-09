Novák Előd: Vona Gábornak 2016-ban kellett volna új pártot alapítania, nem a Jobbikot kisiklatnia

A Mi Hazánk érdemben nem kívánta kommentálni, hogy Vona Gábor csütörtöki bejelentése alapján a Jobbik korábbi elnöke pártot alapított. A Magyar Nemzetnek Novák Előd elmondta, hogy ők a programírással foglalkoznak, nem a többi párttal.

Vona Gábornak 2016-ban kellett volna új pártot alapítania, nem a Jobbikot kisiklatnia”

– fűzte hozzá.

A politikus kijelentette, „Vona térítette el a Jobbikot a baloldal felé, nyíltan az általa »XXI. századinak« nevezett Momentummal keresve a szövetséget”. Úgy folytatta, már komolytalan ez a sok baloldali párt, „néhány hete jegyezték be Márki-Zay pártját, és Jakab Péter mozgalma is most alakult párttá”.

Novák Előd elmondta, Vonának az elmúlt évekből tán legismertebb javaslata, hogy az önkormányzatok legyenek pártmentesek, erre meg fél évvel az önkormányzati választás előtt pártot alapít.

Hiteltelen, és talán még mindig nem tudja, hogy fiú-e, vagy lány”

– közölte.