„Az istengyilkosság vádja az egyik legősibb antiszemita toposz – akárhogy is csomagolja Kövér László (annyira mondjuk nem is igyekezett becsomagolni), ez bizony színtiszta zsidózás, abból is a legprosztóbb, legalpáribb változat. Amúgy «a zsidók» pontosan annyira felelősek Jézus megöléséért, mint amennyire «a magyarok» hatszázezer magyar zsidó elpusztításáért (az Istenfiút formailag a megszálló rómaiak által a zsidók nyakára ültetett helytartó, Pilátus végeztette ki), vagy – hogy a történelemnek egy lényegesen kevésbé tragikus, de időben hozzánk sokkal közelebb lévő mozzanatát említsük – „a fideszesek” Mészáros Lőrinc és az Orbán-család tolvajlásaiért. Szóval már csak azért is vigyázni kellene az ítélkezéssel, mert a hasonló analógiákból rendre nagyon rosszul jövünk ki.

Az ilyesfajta árnyalt gondolkodás persze nehezen várható el valakitől, aki olyan látványos szellemi apokalipszisen ment keresztül az elmúlt években, mint a magyar parlament elnöke. Arra azonban talán a mostanában a luciferistáktól, az illuminátusoktól, jakobinusoktól, bolsevikoktól, globalistáktól stb. a hitét féltő Kövér úr is emlékszik, hogy nagyívű, de mindig közpénzből finanszírozott pályafutása során volt ő már kommunista, szocialista, radikális liberális, polgári és konzervatív is, mielőtt eljutott a jelenlegi szélsőjobboldali-ultranacionalista világnézetéhez.

Azaz bizonyára jogos kérdés tőlünk, adófizetőktől, akik ezt a szellemtörténeti kalandtúrát mindvégig pénzeltük, hogy pontosan melyik hit is az, amelyért ezúttal retteg, és hogy érvényes lesz-e ez az őszinte aggodalom mondjuk két hónap vagy két év múlva is (csak hogy tudjuk, mennyit érdemes még belefektetni az adónkból).”

