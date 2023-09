A szegedi börtön TikTok-csatornáján a fogvatartottak által alkotott kerámiák tűntek fel. Mint, Benkó Ildikó őrnagy, a Szegedi Fegyház és Börtön főelőadója a Mandiner megkeresése után elmondta, a kerámiázás csak egy szelete a börtön falai között zajló kulturális életnek. Mint kiderült, minden évben megrendezik a Ki Mit Tud?-ot, emellett pedig nagy népszerűségnek örvend a fogvatartottak között a Dankó Pista Fesztivál is.

A kerámiakészítés is népszerű a fogvatartottak körében. Fotó: Szegedi Fegyház és Börtön

Benkó Ildikó 25 éve közreműködik a Szegedi Fegyház és Börtön kulturális életének szervezésében. Mint elmondta, irodalmi színpad, zenei szakkör, újságíró szakkör, festőszakkör és kerámiaszakkör is várja az elítélteket. Azt is megindokolta, hogy szerinte miért fontos, hogy a fogvatartottak éljenek a lehetőséggel.

„A szűk élettér, az ingerszegény környezet, a kényszerközösség, a monotonitás sok feszültséget okoz, ám az alkotás révén fel lehet oldani.

A szakkörökön a fogvatartott kötetlenebbül viselkedhet, hasonló érdeklődésű emberekkel találkozhat. Egy színpadi szerepbe bújva például az agressziót vagy a bánatot is kifejezheti, a belső érzések felszínre törése pedig segíthet az önismeretben” – folytatja Benkó Ildikó, aki azt is hozzá tette, a hosszú évtizedek alatt nem egy olyan emberrel találkozott a börtön falai között, akik zenei vonalon vagy éppen a színjátszás terén ösztönös tehetségnek bizonyultak. Arra ellenben nincs adatuk, hogy a börtönbüntetés letöltése után hányan maradnak a művészeteknél, de egy volt elítéltről hallotta, hogy már szabad emberként is megmaradt a festőművészet mellett.

Két kerámia, amelyeket a börtön lakói készítettek. Fotó: Szegedi Fegyház és Börtön

Az évente megrendezett Ki Mit Tud?-on általában verssel, énekkel, tánccal, hangszeres fellépéssel készülnek a börtönlakók. Legutóbb az egyik fogvatartott pedig egy látványos kártyatrükkel szórakoztatta a közönséget. Benkó Ildikó szerint azért is fontos az élénk kulturális élet, mert mindez segíthet abban, hogy szabadulás után vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba.

Sokan ugyanis súlyos kulturális deficittel érkeznek a börtön falai közé.

Itt viszont lehetőségük van rá, hogy felzárkózzanak, épüljenek a kultúra, a művészetek által. Éppen ezért a Csillagbörtönnek 24 ezer kötetet számláló könyvtára van. A népszerű regényektől a filozófiai művekig, változatos a paletta, hogy milyen könyveket kölcsönöznek ki. „A kalandregények, a verseskötetek, a könnyű irodalom is népszerű, sokan viszont a lexikonokat forgatják szívesen” – mondja Benkó Ildikó, aki azt is elárulta, hogy többször külső helyszíneken állították ki a fogvatartottak műalkotásait.