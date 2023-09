Borzasztóan nagy a nyomás Magyarországon – Kiszelly Zoltán a Mandinernek

Orbán Viktor beszéde kapcsán lapunk megkereste Kiszelly Zoltán politológust – arra voltunk kíváncsiak, mit gondol a miniszterelnök napirend előtti felszólalásának legfontosabb témáiról.

Energetika, türk országok

„2010-hez képest sokkal több forrásból tud Magyarország energiához jutni. Ez azért fontos, mert ez a diverzifikáció egyrészt az ellátás biztonságát növeli, másrészt pedig, ha több vezeték jön Magyarországra, az nagyobb versenyt jelent, ami elméletileg alacsonyabb árakhoz vezet” – mondta lapunk megkeresésére Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

„Tehát Magyarország igenis próbál több lábon állni, és a korábbi egyoldalú orosz függőséghez képest próbál más megoldásokat is kiépíteni”

– tette hozzá.

A gázellátás több lábra állítása nemcsak emiatt fontos. A politológus emlékeztet: mindannyian láttuk, ahogy egyik napról a másikra felrobbantották az Északi Áramlatot. „A Fekete-tenger alatt egy másik orosz vezeték érkezik Törökországba, a Kék Áramlat, ahonnan szintén érkezik orosz gáz hazánkba. Emiatt érdemes szem előtt tartani, hogy fennáll a veszélye annak, hogy ezt is esetleg felrobbantják” – figyelmeztet a szakértő.

Másfelől az elemző rávilágít: a Magyarországra települő gyárak energiaszükségletéhez hazánk újabb három gázturbinás erőművet épít, s ezeknek a működtetéséhez több gázra van szükség. Ezt a gázmennyiséget próbálja Magyarország Törökországon keresztül a türk országokból behozni.

„Igaz, hogy még csak egy kis mennyiséget, de az azeriek már tárolnak Magyarországon gázt, nem utolsó sorban tehát ez a bővítés arra is jó lesz, hogy Magyarország a gáztároló kapacitásait fel tudja kínálni további türk országoknak. Ez egy kölcsönösen előnyös üzlet” – magyarázza Kiszelly.

Európa militarizálódik

„Rá kell nézni a térképre, és az ember egyből látja, mire gondolt a miniszterelnök. Minden évszázadban van egy nagy háború, ami meghatározza az adott évszázadot.

Sajnos úgy tűnik, hogy az ukrajnai háború – és ami körülötte zajlik – határozza majd meg ezt az évszázadot.

Ennek még csak az elején vagyunk. Európa peremén szinte mindenütt gond van: nemcsak Ukrajnában, hanem Szíriában, Líbiában is állandó konfliktus van, az Észak-Afrikából beözönlő migráció pedig most már egy valós fizikai fenyegetés” – fogalmaz lapunknak a szakértő. Felfegyverkezett csoportok, embercsempész bandák és flottáik szervezése a Földközi-tengeren – sorolja.

Hozzáteszi: a konfliktusok egyre növekszenek, azt látjuk, hogy a béke időszaka után most egy konfliktusos időszakba értünk, és egyelőre nem tudni, ez meddig tart.

A háború teljesen megváltoztatja a biztonságról alkotott képünket,

annak ellenére is, hogy nyilván az, hogy Magyarország a NATO tagjaként egyfajta egyfajta alapvédelmet élvez” – jegyzi meg.

Kiszelly szerint a drónháború az, ami újdonság lesz a korábbiakhoz képest. Míg száz éve a repülőgép, most a drónok hoznak áttörést a harcászatban. Kiemeli: éppen ezért fontos, amiről a miniszterelnök is beszélt, hogy a harci drónok hazai gyártása is elindul német-izraeli-magyar égisz alatt.