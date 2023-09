„A legszebb, amit Orbán Balázs a csepeli iskolába tett Orbán-idézetekről mondott: Magyarországon szabadság van (!), ezért tehették ki a diktátor 7 pontját. De a diktátor idézetei annyira jók, hogy »30 év múlva ott is lesz a helye az iskolákban«. Ezen csak röhögni lehet vagy infarktust kapni tőle. Papagájként hajtogatják, hogy háborúpárti, migrációbarát és genderideológiai álláspontba akarja bepréselni őket az átkos Nyugat, de ők a nyomásgyakorlás ellenére sem fognak meghátrálni. Mindenre ez a válasz. Pedig a Nyugat csak jogállamot akar a diktatúra helyett.

A hülye magyar ember pedig ezt megeszi, elhiszi és büszke rá. Elfelejti megszámolni, hogy a nyugdíját eközben elmulasztotta megemelni ez a hősies bűnbanda az inflációval azonos mértékben. Mészáros Lőrinc ellenben hatszor akkorára cserélte az előző jachtját, mert ő szorgalmas, tehetséges és ügyes. Olyannyira, hogy ugyan még gázszerelőnek is balfasz volt, de most már bankja is van. Így jár, aki szorgalmas, tehetséges és ügyes. Lennétek tik is bátorak, és nem félnétek az életfogytiglanért, ami jár ezért.

De erre nem gondol a magyar Titanic legénysége. Hazudik a kapitány, húzatják a cigánnyal (Kis Grófóval), miközben alul már ömlik be a víz, a jéghegynek már nekimentek, és az alsó kabinokban fulladoznak, akiknek csak arra volt pénzük. Ne legyen kétsége senkinek, az első mentőcsónakba akapitány, a családja, a bűntársai és a kötcsei tolvaj söpredék ül majd be. A többiek meg maradnak a süllyedő hajón, az új tisztek pedig majd arról győzködik őket, hogy a békesség kedvéért hadd menjen az Orbán »Család« a lopott pénzzel. Erre gondolni, az egy újabb infarktus.”