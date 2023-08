Szeptemberben lehull a lepel az egyik legrejtélyesebb magyar maffiagyilkosságról

Heteken belül megkezdődik az egyik legbrutálisabban végrehajtott magyar maffialeszámolás pere. Az áldozatot, Döcher Györgyöt testőrével együtt több mint húsz évvel ezelőtt, 1999. február 2-án lőtték agyon. A vád szerint a magyar alvilág rettegett alakját korábbi barátja, az éjszakai életben jól ismert Turek ölette meg a hírhedt felvidéki maffiavezér, Sátor Lajos segítségével – olvasható a Magyar Nemzet hasábjain.

Szeptember 19-én tartja az előkészítő ülést a Döcher-gyilkosság ügyében a Fővárosi Törvényszék, a tárgyalássorozatnak már korábban meg kellett volna kezdődnie, ám egy bírócsere miatt az időpont csúszott – írja a portál.

A Döcher-gyilkosság

Döcher Györgyöt és testőrét 1999. február 2-án délelőtt 11 óra tájban egy sötét, hosszú kabátot, fején kapucnit, arcán sálat viselő férfi gyilkolta meg a XV. kerületi Palotás presszóban. A bérgyilkos vélhetően egy 7.65-ös, cseh gyártmányú Scorpion géppisztolyból adott le húsz lövést. Egyik áldozatát tarkón, a másikat szembe lőtte. Döcher felesége és az asztalnál ülő harmadik férfi sértetlen maradt. A leszámolás alig néhány másodpercig tartott, majd a gyilkos sietve távozott.

Turek, mint felbujtó

A vádhatóság szerint a nehézfiú kivégzéséhez köze van az éjszakai életben Turekként ismert U. Alexnek (korábbi nevén H. Sándornak), akit a bűncselekmény felbujtójának tartanak. A másik vádlott B. Károly, ő elkövetőként vehetett részt a leszámolásban.

A Szlovákiában is jól ismert Tureket még 2021 októberében vette őrizetbe a Nemzeti Nyomozó Iroda a Terrorelhárítási Központ segítségével, B. Károlyt pedig aznap Németországban fogták el. A rendőrök mindkettőjüket előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd az ügyészség bő egy évvel később emelt ellenük vádat. Jelenleg mindkét férfi letartóztatásban van.

Turek tagadja, hogy bármi köze lenne a bűncselekményhez.

Valamit valamiért

A gyilkosság előzménye a vád szerint az volt, hogy Turek kapcsolata megromlott Döcher Györggyel, akivel sokáig elválaszthatatlan társak voltak. Az ügyészség a vádiratában azt állítja, hogy miután a viszony elmérgesedett, Turek megkérte a felvidéki maffia rettegett vezetőjét, Sátor Lajost, hogy ölesse meg egykori barátját. Sátor rábólintott a gyilkosságra, de cserébe azt kérte, Turek végezze ki riválisait, a Pápay klánt. Lényegében bartergyilkosságban állapodtak meg. A barterban elkövetett gyilkosság annyit jelent, hogy

a merényletért a bűnbandák nem pénzzel fizettek, hanem barterüzlet köttetett, azaz egy másik kivégzéssel rendezték a számlát.

A Pápay klán kivégzése

A Pápay Tibor vezette szervezett bűnözői csoportot 1999. március 25-én végezték ki Dunaszerdahelyen, a Fontana étterem emeletén. A maffialeszámolást hárman követték el. A maffiózók azt hitték, razzia van a bárban, mivel a támadók kommandós öltözetben – „Mindenki a földre! Rendőri akció!” felszólítással – törtek rájuk.

A dunaszerdahelyi mészárlásban a szlovák hatóság szerint Turek mellett B. Károly is érintett, utóbbi személy ugyanakkor együttműködik a szlovák rendőrökkel. A Magyar Nemzet információi szerint a nehézfiú nemcsak a dunaszerdahelyi tömeggyilkosságban, hanem a Döcher-ügyben is segíti a hivatalos szervek munkáját, így elképzelhető, hogy az előkészítő ülésen is bőbeszédű lesz.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán