Sorosék állhatnak Böjte Csaba lejáratása mögött

Külföldről finanszírozhatták a Böjte Csaba elleni rágalomhadjáratot az elmúlt hónapokban – írta az Origo. A portál információi szerint a ferences szerzetes elleni lejárató akció előtt az Átlátszó Erdély nevű portálnak több, mint 100 ezer dolláros összeget utaltak a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok.

A lap idézi a jouralismfund.eu portált, amely szerint

14.500 euróval, azaz több, mint 5,5 millió forinttal támogatták a Böjte Csabáva foglalkozó cikksorozatot.

Ahogy a Transzparens Újságírásért Alapítvány egy elemzéséből is kiderül, a Journalism Fund egy brüsszeli székhelyű non-profit szervezet, amely a határokon átnyúló független oknyomozó újságírás elősegítése érdekében köti össze az adományozókat és az újságírókat.

A Transzparens cikkében idézi a közérdekű adatigénylésekkel foglalkozó Adatradart, mely szerint „különösen egyoldalú” a Journalism Fund nevű brüsszeli alapítvány támogatási gyakorlata, mivel a magyar vonatkozású támogatásokat kizárólag „balliberális orgánumoknál” dolgozó újságírók kapták.

A Journalism Fund támogatói között ott található Soros Györgyék Nyílt Társadalom Alapítványa is.

Az Origo arra is kitér, hogy a cikkeket jegyző Szabó Tündétől 2023 év eleje óta mindössze öt anyag jelent meg az Átlátszó Erdély oldalán, amelyekből három foglalkozott Böjte ügyével, miközben a portál főállású munkatársaként van feltüntetve. Az Átlátszó Erdély támogatói között egyébként szintén ott találjuk a Nyílt Társadalom Alapítványokat is

Az Origo kitér a témával szintén sokat foglalkozó Kulcsár Árpádra is, aki maga írta ki a Facebookon, hogy egy határokon átívelő „nyomozás” erejéig szerződött a Mércéhez idén év elején,

az ehhez biztosított fedezetet pedig az EU-nak köszönte meg.

Bár Kulcsár nem válaszolt az Origo megkeresésére, a portál szerint az újságíró minden bizonnyal az Európai Bizottság által is pénzelt Oknyomozó Újságírás Európáért (Investigative Journalism for Europe – IJ4EU) nevű szervezet pályázatára utalhatott, amit éppen határokon átívelő oknyomozó anyagok elkészítésének támogatására írnak ki, és akár 50 ezer eurót is kaphatnak a pályázók. Az IJ4EU nevű szervezet egyébként megint csak megtalálható az Átlátszó Erdély támogatói között.

De ez még nem minden: júliusban látott napvilágot az a hír, hogy maga az Európai Bizottság is támogatta az erdélyi portált a határokon átnyúló projekteknek szánt uniós forrásokból.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton