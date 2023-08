„Adalékként a Soros Alapítvány, illetve a pénzügyileg Soros Györgyhöz kötődő hazai szervezetek működésének a mérlegéhez, két emléket szeretnénk most felidézni abból az alkalomból, hogy a »Soros-hálózat« elhagyja (vagy nem hagyja el) Magyarországot. »Kizökkent az idő! Konferenciát tartottak Budapest belvárosában, mégpedig a CEU épületében, a Nádor utcában. Pedig évek óta azt hallom a liberális politikusoktól és az őket támogató médiumoktól, hogy a magyar kormány bezáratta és elüldözte az egyetemet Budapestről.« Ezt a magyar miniszterelnök írta szinte pontosan két évvel ezelőtt, akkor, amikor a régió szellemi elitjének újratermelésében elévülhetetlen érdemű magánegyetem legfontosabb karai már Bécsben működtek. A CEU fő értékét természetesen nem az jelentette, hogy Budapesten is futnak kurzusai, hanem az, hogy olyan amerikai diplomát adó képzéseket is nyújt, amelyeket egyébként csak az Egyesült Államokban lehetett elérni – ez utóbbiak viszont kivétel nélkül mind az osztrák fővárosba emigráltak a hazai kormányzati vegzatúra miatt. Apró siker ez a NER-nek, de jelentős veszteség mindenki másnak (megint egy pont, ahol a nemzeti érdek és a rezsim érdeke összeütközik – egyre több ilyen van mostanában). A kormányfő pedig csúsztatott, de hát szokása neki: nyilatkozott ő már ennél sokkal képtelenebbeket is Soros-ügyben.”