Miközben látszólag hozzátapad Orbánhoz, Gulyás Gergelyhez, valójában nem védi meg őket. Legfeljebb hitet tesz mellettük. Hogy milyen megfontolásból, azt csak ő tudja igazán, de azért a sorok mögött ott rejtezik a feléjük sugalmazott kritika is. »Mindenki mögött áll valaki«, mondja amikor azt firtatja a riporter, hogy vajon tényleg Lölőé-e a nagy vagyon. Majd azt is közli: Orbán mögött is állhat valaki. Hát mi ez, ha nem a legélesebb, bár finoman megfogalmazott rendszerelemzés? Pesty szerint a Fidesz csapata kilencven százalékban becsületes emberekből áll, de van tíz százalék Lölő. Ő nem így mondja, csak ezt sugallja. Mi pedig elgondolkodhatunk: vajon az a tíz százalék sok vagy kevés?”

