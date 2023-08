Magyar Nemzet: Karácsony megválasztása óta igyekszik ellehetetleníteni a közvetlen reptéri buszjáratot

2023. augusztus 19. 18:15

Több, mint kétszeresét kell fizetni a jegyért most, mint Tarlós alatt, de most terelőútvonalon is közlekedik a 100E járat a biciklisávok okozta dugók miatt.

Minden abba az irányba tendál a Magyar Nemzet cikke szerint, hogy a baloldali városvezetés alatt sok jóra nem számíthat a közvetlen reptéri expressz járat(100E), ugyanis Karácsony Gergely pozícióba kerülése óta egyfelől nagymértékben megdrágult a járatra szóló jegyár, másfelől az elhibázott közlekedéspolitikai intézkedések, a biciklisáv kialakítások miatt terelőútvonalon kell közlekednie a járatnak, mert az Üllői úton állandók a dugók. Jelenleg 2200 forintot kell fizetni a repülőtéri expressz vonaljegyért, a járat közvetlen kapcsolatot létesít a belváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között. Még 2017-ben Tarlós István főpolgármestersége alatt azért indították el a járatot, hogy Budapest szívéből olcsón, gyorsan és átszállás nélkül elérhető legyen a nagy forgalmat bonyolító repülőtér. Akkoriban mindössze 900 forintot kért a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a reptéri expresszre szóló vonaljegyért. Az új városvezetés a kezdetekhez képest, több mint duplájára emelte a díjat, ráadásul a menetidő is növekedett a biciklisávok miatt kialakult budapesti dugóban. Az Üllői úti dugók miatt a BKK eltérített, hosszabb útvonalra terelte a járatot, hogy a félórás csúszás helyett mindössze öt-tíz perccel növekedjen „csak” a menetidő. Erről úgyszintén a Magyar Nemzet számolt be. Karácsonyék szerint a biciklisávokat támadják Balogh Samu, Karácsony kabinetfőnöke úgy látja, hogy folytatódik a politikai támadássorozat Budapest első védett biciklisávjai ellen. „Miután legutóbb bebizonyosodott, hogy ha szükséges, akár egy mentővel is végig lehet hajtani a sávon, a kormánysajtó újabb témát talált: a reptéri buszok közlekedését” – fogalmazott közösségi oldalán. Úgy látszik azonban, hogy a főváros foggal körömmel védi az üllői úti kerékpársávokat, ugyanis korábban a mentőkkel is összerúgták már a port a témában, de úgy látszik, hogy a tömegközlekedés hatékony működésénél is fontosabbnak tartják a kerékpársávokat. A biciklisávval kapcsolatban az OMSZ azt írta, a mentősök is támogatják a biztonságos kerékpározást a fővárosban, az újonnan kialakított biciklisávok azonban nagyban megnehezítik a mentőautók haladását. Állításuk szerint a buszsávokból kialakított kerékpárutak ahhoz keskenyek, hogy a mentőautó biztonságosan elférjen, az oszlopok ráadásul még a parkolást is megnehezíthetik egy-egy helyszínen. *** Nyitókép: Mónus Márton/MTI

