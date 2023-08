Ki az a Krúbi, aki a Szigeten (is) Orbán-figurával hergelte a közönségét?

Szóba került egy 2017-es, igencsak kormányellenesre sikeredett koncertje is, melyet úgy kommentált, hogy éppen a választások előtt volt egy fellépése, és csak azt az érzést próbálta átadni a közönségnek, „mikor nagyon kell hugyoznod, tök szarul érzed magad, de így semmi nem jó és csak azt látod, hogy Orbán meg Gyurcsány volt mindenhol, mindenki másnak tök szar és büdös van”.

A Krúbi-koncertek törzsközönsége jellemzően a középosztálybeli családból származó fiatalok, akik többnyire semennyire sem értenek egyet a kormány bármely üzenetével. Így történt a pár nappal ezelőtti szigetes fellépésén is, ahol egy kormányellenes tüntetés színvonalára tolódott az előadás, mikor a közönség a „mocskos Fidesz”–t kezdte skandálni, majd nem sokkal később az előadóművész éneklés közben előkapott egy Orbán-figurát, akit nemes egyszerűséggel, nagy drámai körítés során megcsókolt.

Ez persze annyiban nem meglepő, hogy a bábut már több koncertjén is megcsókolta a zenész, a Budapest Parkban, valamint Debrecenben tartott előadásain is nagy előszeretettel vetette be a segédeszközt. Szerdán este azonban nem várt helyről kapott pofont az előadó, hiszen egy másik népszerű magyar rapper, Pityinger László DopeMan a Facebook-oldalán elemezte a jelenséget.

Ahogy azt a Mandineren is megírtuk, DopeMan arról értekezett, ő nem kövezné meg Krúbit a kormánypártiak helyében. A zenész egy fiatal rapper, előadóművész, és az ő feladata a rendszerkritika, valamint a kormány és Orbán szidása, függetlenül attól, hogy a miniszterelnök hogyan végzi a munkáját.