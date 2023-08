A Booking.com végre elindította a kifizetéseket, de továbbra sem örül minden szállásadó

Portálunkat több olyan szállásadó is megkeresete, akiknek igencsak komoly fejfájást okozott a Booking.com által késleltetett fizetés. Egy olvasónk jelezte, hogy számára a Booking.com június 8. óta számtalan felszólítás ellenére sem volt hajlandó fizetni. Közölte, hogy két apartmanja van, ahol azóta fizeti az összes rezsiköltséget (amit a booking által közvetített vendégek fogyasztottak) takarítási díjat, mosási költséget és az összes higiéniai árucikk (tisztítószerek) költségeit és semmit nem utalt a Booking. Azt is megosztotta, hogy panaszt is írt már a Gazdasági Versenyhivatalnak, napi 5-6 alkalommal beszélt telefonon a Booking.com ügyfélszolgálatával, valamint napi 6-8 üzenetet küldött a pénzügyi osztályuknak.

Egy másik olvasónk elmondta, hogy nála szintén hasonló volt a helyzet, hosszú időn keresztül várta, hogy a cég végre utalja neki a pénzt, közölte, hogy az ügyfélszolgálatról, a pénzügyi osztályról soha semmilyen érdemi választ nem kapott.