„Felhévizy ebben a nagy melegben úgy döntött, hogy a hűvös szobában böngészgeti a világhálót, nehogy felforrjon az agyvize a forróságtól és a baloldal legújabb húzásaitól. És milyen jól döntött! Mert bizony talált olyan tartalmat, ami kiverte nála a biztosítékot. Osváth Zsolt vendége volt Majka, a népszerű rapper.

Hogy ki is Osváth Zsolt? Vállalkozó, étterem-tulajdonos, közszereplő, digitális tartalomgyártó, influenszer. A ZSHOWtime YouTube-csatornája a legtöbb influenszernél komolyabb témákat feszeget, vendégük volt több politikus is. Saját gyártású műsoraikban rendszeresen szerepelt náluk a tavalyi kampányban Márki-Zay Péter, de Osváth Zsolt vendége volt többek között Fekete-Győr András, Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely is. A baloldali kampányban kulcsszerepet kapott a cége. A VV Zsolti néven ismertté vált influenszer még azt is bevallotta, hogy a baloldal tanácsadója is volt a kampányidőszakban, amellett, hogy gyakorlatilag PR-műsorokban népszerűsítette az ellenzéket vezető politikusokat.

Osváth még mindig élharcos megmondóember a baloldalon, ezúttal megpróbálta Majkát csőbe húzni, de nem sikerült neki.

Ugyanazt próbálta meg, amit balos cimborája, Gulyás Marci a Partizánban. A népszerű rapperből, műsorvezetőből negatív kritikát próbált meg kihúzni a TV2-vel kapcsolatban, de Majka ezúttal is karakánul kifejtette, hogy soha senki nem mondta meg neki a csatornánál, hogy mit szabad mondania és mit nem. Ráadásul Majka, Osváth nagy bánatára, azt mondta, hogy amióta a TV2 is nagyságrendileg hasonló pénzből gazdálkodhat, készíthet műsorokat, mint az RTL, azóta rendre veri is a hírműsoraiban erősen kormányellenes csatornát.

Nagyon úgy tűnik, hogy Osváth Gulyás Pulitzer-emlékdíjára hajt, mert kezdi átvenni a stílusát.”

Nyitókép: képernyőfotó