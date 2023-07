Karácsony: A Pride egyre kevésbé jelent valami politikai ügyet

A 444 munkatársai természetesen a ferencvárosi padfestésről is érdeklődtek a kilátogatóknál, többen elmondták, hogy szívesen részt vennének ilyenben. Lakatos Márkot is kérdezték az esetről, ő azt mondta, hogy nem egy ilyen „do it your self csávó”, de egyébként azt gondolja, miért ne, mert ezek a performanszok fontosak.

Elmondta, ha „az állam azt mondja, hogy egy fólia alatt kell létezzek, mert a puszta létezésem egy olyan dolog, ami egy könyvesboltban vagy a médiában csak fólia alatt létezhet,

akkor én felveszem ezt a fóliát”.

Steiner Kristóf is megszólalt a 444 stábjának, elmondta, hogy nem érti miért panaszkodnak sokan azért, mert a Pride miatt lezárások vannak, emlékeztetett, hogy a Budapest Parádé esetén is ugyanez volt a helyzet. Mindezek mellett az idősebb korosztályt is megkérdezték a Pride felvonulással kapcsolatos véleményükről. Egy hölgy elmondta, hogy ő minden évben kijön a felvonulásra, őt nem zavarja, csak ne „legyen gusztustalan”.