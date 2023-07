Budapestre jön a Coldplay

Tizenhat év elteltével újra Budapesten lép fel a Coldplay. A világ egyik legsikeresebb rockcsapata 2024. június 16-án a Puskás Arénában ad koncertet.

A brit zenekar nyári dátumokkal egészítette ki jövő évi európai turnéját. A Coldplay története során először lép fel Athénban, Bukarestben és Helsinkiben is – közölte a szervező Live Nation csütörtökön az MTI-vel.

A 2021-ben megjelent lemez, a Music of the Spheres világkörüli turnéja tavaly márciusban indult, azóta a Coldplay már több mint 7,5 millió jegyet adott el – többet, mint bármelyik előadó az elmúlt két évben. A show a rajongóktól és a kritikusoktól egyaránt jó kritikákat kapott, és elismeréseket gyűjtött be.

Az újonnan bejelentett koncertek sora 2024. június 8-án indul Athénban, ezt Bukarest követi, majd

június 16-án lesz a budapesti fellépés a Puskás Arénában.

További nyári helyszínek: Lyon, Róma, Düsseldorf, Helsinki, München, Bécs és Dublin.

