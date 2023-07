„Péterfy Bori természetesen azt gondol a világról, amit akar. Ismerve a közéleti megnyilatkozásait nem is csodálkozom ezen a nyilatkozatán. Engem inkább mint jelenség érdekel, mivel társaikhoz hasonlóan jól szimbolizálja, jeleníti meg a baloldal kiüresedett voltát.

A baloldal vagy amit ma annak hívunk, pedig hívhatnánk egy globális networknek is, valójában egy cool életmód párttá alakult; követelései, céljai, legyen szó akár gazdaságról, akár politikáról, nincsenek; megszólalásait a tudatipar aktuális trendjei határozzák meg (Gréta, BLM , LMBTQ, ukrán zászló)

Lázadása is hamis, hiszen az uralkodó világtrendet meghatározó, egyszerre narráló és tematizáló fősodratú média és globális tőle frigyéből születő szörny is mögöttük áll.

Ezzel az erővel szemben pedig a szabadság kis szigetei állnak; az egyikre Péterfy Borit is meghívták – na nem világítani (elég fáklya van itt), hanem énekelni.”

