Mi állhat a pénzmosás gyanújának hátterében?

„Sokan, sok mindent elmondtak Karácsony Gergely 500 milliós finanszírozási botrányáról. Van azonban két továbbra is égető kérdés: ha olyannyira átlátható volt Karácsony kampányköltése, mint, ahogy próbálja beállítani, akkor miért nem közvetlenül, transzparens módon utalták át a Karácsonynak szánt támogatást? Miért kellett azt készpénzben bankba vinni? Emiatt sokan beszélnek arról, hogy előfordulhat, hogy bűncselekményből származó pénzek kerülhettek a 99 Mozgalomhoz.

Ha pedig az ember felidézi a tavalyi kampány egyik legmeghökkentőbb hangfelvételét, amelyen marbellai drogpénzekről beszéltek Szabó Tímea kampánya kapcsán, akkor egészen félelmetes elképzelései támadhatnak az embernek a gyanús százmilliókról.

Már lassan két hete nem született értelmes magyarázat Karácsony gyanús kampányfinanszírozási ügyében. Persze sokadik mesét hallgathatja a politikafogyasztó ember Karácsonytól, ami folyamatosan változik, ebből is látszik, hogy valami nagyon nem stimmel a mozgalom pénzeivel. Karácsony korábban még tagadta a Márki-Zay által kikotyogott 500 milliós összeget, azóta kiderült, hogy tény, hogy 506 milliót vitt be Perjés Gábor, a 99 Mozgalom elnöke a bankba, méghozzá készpénzben. A főpolgármester ezután is »kisösszegű adományokról« beszélt, aztán kiderült, hogy 69 milliós tétellel is sétált be Perjés Gábor a bankba, ami nem éppen mikroadomány. Karácsony magyarázkodó Facebook-posztjában még rendezvényeken lévő adománygyűjtő ládákról beszélt, a legutóbbi indexen adott interjújában Rónai Egonnak már nagy ládákról és anonim adománygyűjtő rendezvényekről szólt a történet.

De néhány további furcsa körülmény is van a 99 Mozgalom körüli pénzmozgások kapcsán. Bűncselekményből származtak a százmilliók? Arról is lehetett olvasni, hogy felmerült a pénzmosás gyanúja is, amely ügyben már a NAV nyomozást is indított. A pénzmosás Büntető Törvénykönyvben lévő tényállása így szól: »Aki a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetét, a vagyonon fennálló jogot, a vagyon helyét, ezek változását elfedi vagy elleplezi, pénzmosást követ el.« Vagyis még az is előfordulhat – ha a büntetőeljárás során az bizonyítást nyer – hogy Karácsony kampányába valamilyen bűncselekményből származó pénzt pumpáltak.Földá Ennek kapcsán érdemes lehet visszagondolnunk a tavalyi választási kampány egyik botrányára. Karácsony párttársa, Szabó Tímea körül a drogügyletekből származó állítólagos pénzek története látott a sajtóban napvilágot.”

***

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner