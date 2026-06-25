Sportriportert igazolhat a Tisza-kormány

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Sajtóhírek szerint Szántó Dávid az úszószövetség nemzetközi igazgatói székét hagyja ott.
Helyettes államtitkárként csatlakozhat a Tisza-kormányhoz Szántó Dávid, egykori úszó és sportriporter. Az úszószövetség nemzetközi igazgatója a Kálnoki Kis Attila vezette sportállamtitkárságon fog dolgozni, helyettes vezetőként – értesült az Index.
A lap megjegyzi: „hogy Szántó mely területekért felel majd, egyelőre nincs pontosan tisztázva, mert – mint a tizenhat év után újraformálódó államigazgatás több területén – a »sporthivatalban« is javában zajlik a struktúra véglegesítési folyamata, a szervezeti és működési szabályzat kialakítása”.
Szántó a sport- és sportriporteri pályafutása óta a Magyar Úszószövetség berkein belül számos budapesti sportprojektet vitt: a 2017-es „vizes” világbajnokságon az úszóviadal versenyigazgatója volt; a 2021-es Eb-n, a 2022-es vb-n és a 2024-es rövidpályás úszó vb-n pedig a szervező bizottság operatív vezetőjeként dolgozott.
Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI