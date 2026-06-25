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tisza szántó dávid magyar úszószövetség

Sportriportert igazolhat a Tisza-kormány

2026. június 25. 07:42

Sajtóhírek szerint Szántó Dávid az úszószövetség nemzetközi igazgatói székét hagyja ott.

2026. június 25. 07:42
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Helyettes államtitkárként csatlakozhat a Tisza-kormányhoz Szántó Dávid, egykori úszó és sportriporter. Az úszószövetség nemzetközi igazgatója a Kálnoki Kis Attila vezette sportállamtitkárságon fog dolgozni, helyettes vezetőként – értesült az Index

A lap megjegyzi: „hogy Szántó mely területekért felel majd, egyelőre nincs pontosan tisztázva, mert – mint a tizenhat év után újraformálódó államigazgatás több területén – a »sporthivatalban« is javában zajlik a struktúra véglegesítési folyamata, a szervezeti és működési szabályzat kialakítása”.

Szántó a sport- és sportriporteri pályafutása óta a Magyar Úszószövetség berkein belül számos budapesti sportprojektet vitt: a 2017-es „vizes” világbajnokságon az úszóviadal versenyigazgatója volt; a 2021-es Eb-n, a 2022-es vb-n és a 2024-es rövidpályás úszó vb-n pedig a szervező bizottság operatív vezetőjeként dolgozott. 

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI

 

 

Összesen 28 komment

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Sorrend:
vitez-laszlo
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2026. június 25. 10:33 Szerkesztve
Jó ez kérem! Kellett ez a tisza.... Így legalább az összes áruló, és élősködő parazita kiszűrődik a Fidesz-KDNP-ből! Vannak vérszívók mint ez a szamárfülű, akik az utolsó cseppig szívják a vért, mielőtt gazdatestet váltanak.
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Bitrex®
2026. június 25. 10:18
Micsoda két prosztó arc azon a képen. Atyaúristen!
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sandor
2026. június 25. 10:16
Lokátor fülű.
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szemlelo-2
2026. június 25. 10:07
Ez jó! Felveszik a tiszás-havert, csak még azt sem tudják, milyen feladattal.
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