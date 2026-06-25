Sportriportert igazolhat a Tisza-kormány

Helyettes államtitkárként csatlakozhat a Tisza-kormányhoz Szántó Dávid, egykori úszó és sportriporter. Az úszószövetség nemzetközi igazgatója a Kálnoki Kis Attila vezette sportállamtitkárságon fog dolgozni, helyettes vezetőként – értesült az Index.

A lap megjegyzi: „hogy Szántó mely területekért felel majd, egyelőre nincs pontosan tisztázva, mert – mint a tizenhat év után újraformálódó államigazgatás több területén – a »sporthivatalban« is javában zajlik a struktúra véglegesítési folyamata, a szervezeti és működési szabályzat kialakítása”.