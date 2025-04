Valóban ünnepivé varázsolta a Honda nagy hétvégéjét: Japánban mutatta meg Verstappen, miért ő a világ legjobbja!

Több szempontból is különleges volt a Red Bull számára a hétvégi Formula 1-es Japán Nagydíj. Az osztrák nagycsapat egyrészt igencsak rendhagyó módon cserélt pilótát Szuzuka előtt – mindössze két verseny után a hazai közönség előtt bemutatkozó Cunoda Juki váltotta a rekordgyorsasággal felsülő Liam Lawsont –, másrészt mivel az istállónak ez az utolsó éve a motorbeszállító Hondával, így tőlük is búcsúztak hazai pályán – az autók ünnepi, „hondás” festést is kaptak az alkalomra.