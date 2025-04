Sportszerűtlenség a köbön! Négy–négynél öngólt rúgott – az ellenfél játékosai az arcában ünnepeltek (VIDEÓ)

Az angol labdarúgó-negyedosztályban szürreális mérkőzést hozott a szombati Swindon Town–Bradford City mérkőzés a 42. fordulóból. Tétje igazából már csak a vendégek számára volt, akik a tabella második helyén állnak, és ezzel feljutást érő pozícióban vannak. Egy győzelemmel az élre is kerülhettek volna, de végül 5–4-es vereséget szenvedtek.

Pedig jól indult a Bradford számára a találkozó, hiszen a 10. percben már 2–0-ra vezetett. A 14. percben viszont megfogyatkozott, és innentől megkezdődött az őrület. Csakúgy potyogtak a gólok, a hazaiak a 90. percben aztán másodszor is egyenlíteni tudtak, majd a 95. percben Jack Shepherd öngóljával a fordítás is összejött nekik, amit több hazai játékos is ritkán látható sportszerűtlen módon az öngólt vétó játékos arcában ünnepelt meg. Mutatjuk!

A bajnokságból már csak négy forduló maradt hátra.