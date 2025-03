Szenzációs nyilatkozat az Európa-bajnok magyar sportolótól, még Zacher Gábort is szóba hozta (VIDEÓ)

A március eleji, apeldoorni fedett pályás Európa-bajnokságon 400 méteres síkfutásban aranyérmet nyerő Molnár Attila ugyanezen a távon a negyedik helyen végzett a nankingi vb szombati napján. A 23 éves magyar atléta kicsit csalódott a helyezése miatt, valamint nagyon elfáradt a háta mögött hagyott két világversenyben, de így is volt kedve viccelődni az M4 Sportnak adott nyilatkozatában.

„Ha most Zacher megnézné az egészségügyi állapotomat, lehet, hogy egy szilveszterezővel lennék egy szinten – említette meg Molnár az ország egyik legismertebb főorvosát, Zacher Gábor toxikológust. – Most nem biztos, hogy ideadnák nekem a sportorvosi engedélyt. Felkötnének az EKG-ra, szerintem megállna a szívem. Senkinek nem kívánom azt a fájdalmat, amit most érzek.”

A Ferencváros sportolója ezt követően arra utalt, ha nem indult volna az Európa-bajnokságon, akkor lehet, hogy a vb-re több ereje marad, és ebben az esetben azt nyerte volna meg.

Szerencséjük, hogy elmentem az Eb-re. Bajban lettek volna. Most ők adják a bajnoki interjúkat, egy év múlva majd meglátjuk…

– mondta sejtelmesen, egy félmosoly kíséretében Molnár, miközben amerikai riválisai felé pillantott.