Messinek bezzeg lehetett – leszedik a keresztvizet a bírókról a Real Madridot továbbjuttató döntés miatt

Az Atlético csapata és szurkolói persze a lefújást követően kiakadtak, a pályafutása egyik legrosszabb meccsét játszó, a rendes játékidőben maga is tizenegyest hibázó Vinícus Jr. persze menetrendszerűen arcoskodott, miközben a fél világ azon vitatkozik azóta is, hogy most akkor valóban jogosan hozták utólag hátrányba a Matracosokat, vagy sem.