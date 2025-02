Drámai döntetlennel ért véget az utolsó derbi a Goodison Parkban – Everton - Liverpool 2-2

A támadások befejezése azonban most valahogy nem megy a Liverpoolnak – igaz a bíró is elég lazán veszi az Everton játékosok kisebb szabálytalanságait, emlyekkel többször is megakasztják az ellenfél rohamait.

Bezzeg a Liverpool ellen befújja a szabadot. Aztán végül Lindströmnek is ad egy sárga lapot. Reklamálásért...

A 37. percben azonban már nem tud mit tenni a bíró, Gueye „semlegesíti” Luis Díazt, de ezt olyan durván teszi, hogy azt nem lehetett elnézni. Ez is sárgát ér. Egy perccel később Szoboszlai Dominik ad szép passzt Díaznak, ám az Everton védelme szögletre menti a helyzetet. Mac Allister tekeri be, de ebből sem lesz gól. A Liverpool teljes gőzzel támad az első játékrész utolsó perceiben, de a befejezést valahogy sosem jön össze...

A végén még az Evertonnak is van egy nagy helyzete, ám Allison kiválóan véd, így a vendéglátó nem tudja megszerezni a vezetést. Jó meccs ez, kiváló küzdelem, de egy kicsit több gól azért szebbé tenné az egészet.

Lehet, hogy a játékvezető is így gondolja, mert 5 perc hosszabbítást rendel el. Díaz pedig majdnem be is lövi, de Branthwaite blokkolja a lövést. A végén Conor Bradley még begyűjt egy sárga lapot. Egy perccel később Doucoure szintén kap egyet. A figyelmeztetések is jelzik, hogy egyik csapat sem finomkodik ezen a mérkőzésen. Épp itt az ideje a szünetnek. Díaz azért kihagy még egy helyzetet, hogy ezt megerősítse, a bíró le is fújja, vége az első játékrésznek.

Szoboszlai Dominik óriásit küzdött az Everton ellen

Jól kezdi a második játékrészt az Everton, Konaté azonban jóváteszi az elején elköetett hibáját, és beleetődik Jack Harrison lövésébe. Szoboszlai egyre többet van játékban, egyértelműen ő a Liverpool passzjátékának központja. De ebben a játékrészben az Everton az aktívabb. A hazaiak sorban vezetik a támadásokat – Harrison újabb próbálkozása elgurul Bradley lábai alatt, de a kapu mellé megy, majd Doucouré fejese szintén.

Conor Bradley éppenhogy megúszta, hogy egy második sárgával kiállítsák, de nagyon vigyáznia kell, mert nem sok ilyen fog beleférni. De nem őt cseréli le Slot, hanem Ryan Gravenberchet – a helyére Trent Alexander-Arnold érkezik.

Egy kicsit később azonban a Liverpool trénere is érzi, hogy az emberhátrányt kockáztatja, amennyiben nem hozza le a fiatal védőt, így végül Curtis Jonesre cseréli.

Az Everton megint megszerzi a vezetést – legalábbis egy pillanatig úgy tűnt, de gyorsan kiderült, hogy Branthwaite hiába lőtt a kapuba egy szögletet követően, mivel lesen volt. Újabb cserék érkeznek a Vörösöknél, Robertson helyett Tsimikas, Gakpo helyett pedig Darwin Núnez lép pályára.

A 73. percben megszerzi a vezetést a Liverpool! Curtis Jones lövését blokkolja a védelem, ám Mo Salah szemfülesen megszerzi a labdát, és közvetlen közelről belövi (1-2). Cserél az Everton is, Lindstörm és Gueye megy le, Carlos Alcaraz valamit Tim Iroegbunam pedig be. Érdekesség, hogy a Goodison Parkban 878 szék üres, ugyanis a meccset 39 280 drukker nézi a helyszínen.

Időközben pályára lép a nevével ellentétben már veterán Ashley Young is.

A 39 éves hátvéd Garner helyére érkezik.

Az utolsó percekben mindkét csapat nagyon küzd – az Everton egyenlíteni szeretne, de Allison ezt nem engedi, Beto 20 méteres próbálkozását szépen védi. Luis Díaz helyére Diogo Jota érkezik, és a portugál nagyon jól lép be a játékba, hiszen passzából Salah majdnem duplázott. Ezt az egyébként végig jól védő Pickford akadályozta meg. Az egyiptomi támadó egyébként döbbenetesen játszik idén, a bajnokságban eddig 21 gólt szerzett és 13 gólpasszti adott a szezonban.

Az 5 perces hosszabbításban Branthwaite megsérül, és Jota még majdnem szerez egy gólt. Úgy tűnt ennyi lesz a vége, de az Everton kitartott, és meg is kapták érte a megérdemelt jutalmat egy gól formájában, amelyet James Tarkowski szerzett (2-2) a 96. percben! De lehet, hogy mégsem! Lesgyanú miatt a videóbíró vizsgálja az esetet, ám végül megadja a találatot.

A Goodison Park közönsége egy Liverpool ellen szerzett Everton-gólt ünnepel. Valószínűleg az utolsót a stadion életében, mivel vége a meccsnek.

A Liverpool ezzel 7 ponttal vezet a Premier League-ben az Arsenal előtt 24 mérkőzést követően.