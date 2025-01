Az élet ikszre játszik: a horvát hős, akinek a nevét megtanulta egy ország Marian Cozma tragédiája után

A 35 éves kapus az utolsó pillanatokban állt be, és három kiemelkedő védésével főszerepet játszott a horvát remények visszahozatalában.

A zágrábi sportcsarnok az utolsó másodpercben szinte felrobbant, miután a mérkőzés végén, egyetlen másodperccel a lefújás előtt, a hazai csapat megszerezte a győztes gólt. Miközben a közönség ujjongva ünnepelte a győzelmet, Dagur Sigurdsson, a horvát válogatott kapitánya megölelte és hosszasan veregette a kapus vállát – olvasható a Magyar Nemzeten.

A Cozma-gyilkosságnál őt is vesén szúrták

Ivan Pesic neve nem ismeretlen a magyar kézilabda közösség számára, hiszen 2009-ben ő is súlyosan megsérült a Marian Cozmát ért gyilkos támadás során. A 35 éves kapus, aki jelenleg a francia Nantes csapatában véd, a 2008–2009-es szezonban a Veszprém kapusa volt, és remek teljesítményével elnyerte a bakonyi szurkolók tiszteletét.

2009. február 8-án, amikor a tragikus esemény történt a Patrióta Lokálban, Pesic is ott tartózkodott, és ő is részese volt a kitört verekedésnek. A kapus azonnal a játékostársa segítségére sietett, amikor a támadók őt is vesén szúrták, hátulról. A súlyos sérülés következtében Pesic egy veséjét el kellett távolítani. Mivel a korabeli szabályozás nem engedte meg, hogy egy vesével Magyarországon pályára lépjen, felépülése után az RK Zágráb csapatához igazolt. Kedden este pedig bizonyította,