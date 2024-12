Orvosnál kötött ki a magyar válogatott kulcsembere

„A combom vagy meghúzódott, vagy beszakadt, nem tudjuk még pontosan, most megyek is, hogy minél gyorsabban megnézze az orvos. Kezeljük, aztán indulás, megyünk tovább, nem lehet búslakodni” – mondta Szemerey, aki szerint kevesebb gólt kellett volna kapniuk a sikerhez, mert a franciák védekezését nagyon nehéz áttörni. A válogatott kézis reagált arra is, hogy keddi középdöntőben kapusként gólt és gólpasszt is jegyzett, utóbbi esetében ráadásul Győri-Lukács Viktóriával igen látványos kínait lövetett.

„Jobban örültem volna, ha pozitív a vége, mintsem hogy extra gólokat lőjünk.

Szerettünk volna győzelemmel búcsúzni ettől a csarnoktól, a debreceni közönségtől, sajnos nem sikerült.

Viszont nagyon pozitívan állok hozzá a folytatáshoz. Nem szabad búslakodnunk, nem szabad megállnunk, megyünk tovább” – nyilatkozta Zsófi.

Vereség ide vagy oda, pénteken elődöntőt játszhatnak Bécsben a mieink, ami óriási siker Golovin Vlagyimir együttese számára.