Megőrült ez a pali? – saját magát kérdezte Szoboszlai edzője

Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik nélkül is gálázott a Liverpool az év utolsó mérkőzésén. A West Ham United otthonában Szalahék ötgólos győzelmet arattak, így továbbra is magabiztosan vezetik a Premier League tabelláját. Arne Slot vezetőedző nem felejtette el magasztalni a földöntúli formában játszó egyiptomi támadóját, aki újabb remek teljesítményt produkált a Liverpoolban – gólja mellett két gólpasszt is jegyzett.