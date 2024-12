Itt az év csapata: Cristiano Ronaldo és Lionel Messi még mindig ott van a legjobbak között

Nyitókép: Aurelien Meunier/PSG via Getty Image

Nem is kérdés, a 2010-es évek két legnagyobb labdarúgója, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo volt. Sokak örömére a két világklasszis bőven harminc felett is még játszik, igaz, már nem azon a szinten, mint fénykorukban. Messi az amerikai Inter Miamiban, Ronaldo a szaúdi Al-Nasszrben focizik. És úgy tűnik, még mindig a legmagasabb szintet képviselik. A labdarúgók nemzetközi érdekképviseleti szervezete, a FIFPro ugyanis hétfőn megnevezte azt a 26 férfi és 26 női labdarúgót, akikből az év csapatát állítják össze. A listán ott van az argentin világbajnok és portugál Európa-bajnok is.

A játékosokat a 2023. augusztus 21. és 2024. július 14. közötti teljesítményük alapján értékelték; csak olyan labdarúgókra lehetett szavazni, akik legalább 30 tétmérkőzésen pályára léptek az említett időszakban. Több mint 70 ország több mint 21 ezer labdarúgója vett részt a voksoláson, amelyen eldől, kinek jut az elismerés, hogy bekerüljön az év csapatába, a 2024 FIFPRO World 11-be. Egyelőre csupán a szűk kört nevezték meg, akikből kialakul a legjobb tizenegy. A csapathirdetés egyébként a jövő hét elején, december 9-én, hétfőn lesz.

A legtöbb játékost, nyolcat – a nyáron szerződtetett Kylian Mbappéval együtt – a Real Madrid adja a férfiak álomkeretébe.

A Bajnokok Ligája címvédőt a Manchester City követi hét futballistával, a ligák közül az angol Premier League áll az élen 11 játékossal. A spanyol élvonalat, a La Ligát kilenc, a német Bundesligát négy labdarúgó képviseli, az olaszt egy sem – írja a Nemzeti Sport.

A három említett topligán kívülről csak két futballista került a 26-ok közé, a két „nagy öreg”, az elmúlt évtizedek két meghatározó világklasszisa: a 39 éves Cristiano Ronaldo és a 37 éves Lionel Messi. Amúgy a kis argentin zseni a rekorder 17 beválasztással, ő tavaly is bekerült az év csapatába. A portugálok ötszörös aranylabdása 15-tel követi; ő legutóbb 2021-ben volt tagja a FIFPRO World 11-nek. Nincs ott ugyanakkor a 2024-es jelöltek között az idei Aranylabda-szavazáson hetedikként végző Lautaro Martínez, valamint az ott szintén sok pontot kapó Florian Wirtz, Dani Olmo, Ademola Lookman és Nico Williams.